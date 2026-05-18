Abschiedswelle in Luckenwalde: Acht Abgänge beim Regionalligisten

– Foto: Marcel Scharnow

Der FSV 63 Luckenwalde blickt auf eine erfolgreiche Spielserie in der Regionalliga Nordost zurück und steuert auf seine zehnte Saison in dieser Spielklasse zu. Doch das Jahr 2026 bringt auch einen tiefgreifenden personellen Wandel mit sich. Gleich sieben Akteure sowie ein langjähriges Mitglied des Betreuerteams werden den Verein im Sommer verlassen.

Die sportliche Bilanz des FSV 63 Luckenwalde kann sich sehen lassen, denn die abgelaufene Spielserie verlief für den Verein außerordentlich erfolgreich. Mit dem Erreichen der kommenden Saison 2026/2027 feiert der Klub ein bemerkenswertes Jubiläum und geht in seine zehnte Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Doch dieser Meilenstein markiert zugleich eine Phase des Umbruchs, in der liebgewonnene Gesichter und verdiente Leistungsträger den Verein verlassen, um neue Wege einzuschlagen.

Besonders der Abgang von Christian Flath reißt eine spürbare Lücke in das Gefüge der Mannschaft. Der Spieler mit der Rückennummer 18 war insgesamt acht Jahre lang für den Verein aktiv und absolvierte 168 Pflichtspiele, in denen er beachtliche 65 Tore erzielte. Ebenso verlässt Simon Gollnack nach dreieinhalb Jahren den Verein. Mit der Rückennummer 29 bestritt er 107 Pflichtspiele für Luckenwalde und steuerte dabei 23 Treffer bei, was seinen Abschied emotional sehr bewegend macht.

Der Verlust von verlässlichen Stützen in der Defensive

Auch in der Defensive muss der Regionalligist schmerzhafte Abgänge verkraften. Torhüter Florian Palmowski, der zweieinhalb Jahre lang die Rückennummer 1 trug, verlässt den Verein nach 60 Pflichtspielen, in denen er seine Klasse bewies und bemerkenswerte 18 Mal die Null hielt. Mit ihm geht auch Tim Schleinitz nach zwei Jahren Vereinstreue. Der Akteur mit der Rückennummer 8 stand in 61 Pflichtspielen für die Luckenwalder auf dem Rasen und konnte in dieser Zeit einen Beitrag von vier Torerfolgen für sich verbuchen.

Veränderungen in der Offensive nach kürzerer Zugehörigkeit

Ergänzt wird die Reihe der Abgänge durch Spieler, die zwar kürzer im Verein waren, aber dennoch wichtige Akzente setzten. Phillip König verlässt den Klub nach anderthalb Jahren, in denen er mit der Rückennummer 26 in 34 Pflichtspielen auflief und zwei Tore erzielte. Nur ein Jahr lang trugen Tim Maciejewski und Mike Bachmann das Trikot des FSV. Tim Maciejewski überzeugte in seinen 36 Pflichtspielen mit der Nummer 27 und erzielte zehn Tore, während Mike Bachmann mit der Nummer 11 in 29 Pflichtspielen dreimal traf.

Umbruch auch hinter den Kulissen des Funktionsteams

Der personelle Wandel macht jedoch nicht vor der Mannschaftsaufstellung halt, sondern betrifft auch das Funktionsteam. Thomas vom Hagen, der drei Jahre lang eine tragende Rolle im athletischen und medizinischen Bereich der Regionalligamannschaft einnahm, wird dem zukünftigen Trainerteam nicht mehr angehören. Damit verliert der Verein eine wichtige Stütze in der medizinischen Betreuung der Spieler zur neuen Saison.