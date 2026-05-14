Abschiedswelle beim Regionalligisten: Acht Abgänge stehen fest

– Foto: Lara Sander

Der Regiogalligist Greifswalder FC steht vor einer Zäsur. Wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, wird sich das Gesicht der Mannschaft im kommenden Sommer grundlegend verändern. Mehrere Stammkräfte und langjährige Weggefährten verlassen den Verein.

Der Verein informierte darüber, dass zum Ende der aktuellen Spielzeit sechs weitere Spieler ihre Zelte in Greifswald abbrechen werden. Zu dieser Gruppe gehören Steffen Eder, Fatlind Memaj sowie Jason Tomety-Hemazro. Ebenfalls den Greifswalder FC verlassen werden Fabrice Montcheu, Noah-Joel Hoffmann und Rudolf Ndualu. Diese Entscheidung markiert den Beginn einer tiefgreifenden Veränderung innerhalb des Kaders der Regionalliga Nordost.

Ein emotionaler Abschied im Mittelfeld

Besonders schmerzhaft gestaltet sich der Abschied von David Vogt. Der Mittelfeldspieler wird seine Zeit an der Ostsee in diesem Sommer beenden. Der Klub blickt mit Hochachtung auf die gemeinsame Zeit zurück und würdigt die gezeigte Passion sowie die Identifikation mit dem Verein. In Erinnerung bleiben neben seinem unermüdlichen Arbeitsethos vor allem seine außergewöhnlichen Torerfolge, mit denen er mehrfach für entscheidende Akzente sorgte.

Verlust des erfolgreichsten Angreifers

Zusätzlich zu den bereits genannten Personalien steht schon länger fest, dass auch Soufian Benyamina künftig nicht mehr das Trikot der Greifswalder tragen wird. Mit dem Weggang des erfahrenen Torjägers verliert die Offensive eine zentrale Anspielstation und ihren torgefährlichsten Akteur. Damit verliert die Mannschaft veine wesentliche Säule ihres Angriffsspiels, was die kommende Kaderplanung zusätzlich vor Herausforderungen stellt.

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