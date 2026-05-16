Abschiedswelle bei Kickers Offenbach: Acht Spieler verlassen den OFC

– Foto: Pia Pfeifer

Vor dem letzten Saisonspiel in der Regionalliga Südwest gegen den KSV Hessen Kassel steht bei Kickers Offenbach ein tiefgreifender personeller Umbruch bevor. Der Verein hat im Rahmen einer Pressemitteilung die Trennung von insgesamt acht Spielern zum Saisonende bekannt gegeben. Die betroffenen Akteure werden am heutigen Samstagnachmittag kurz vor dem Anpfiff im Stadion verabschiedet.

Am heutigen Samstag, 16.05.2026, bestreitet Kickers Offenbach um 14 Uhr das letzte Spiel der aktuellen Spielzeit gegen den KSV Hessen Kassel. Unmittelbar vor dem Start dieser Begegnung wird es auf dem Rasen hochemotional, da die anstehenden Verabschiedungen durchgeführt werden. Die betroffenen Spieler werden etwa 20 Minuten vor dem Anpfiff im Stadion verabschiedet.

Acht Spieler verlassen den Verein zum Saisonende

Wie der Verein per Pressemitteilung verkündet, trennt sich der OFC mit dem Ende der laufenden Saison von einer beachtlichen Anzahl an Spielern. Zu den Akteuren, die den Verein verlassen, gehören Sascha Korb, Vincent Moreno, Ron Berlinski, Marc Wachs, Boubacar Barry, Stephan Mensah, Jona Borsum und Kilian Skolik.

Großer Dank und beste Wünsche für die Zukunft

Mit dem Abschied geht auch ein großes Dankeschön des Vereins einher. Der OFC bedankt sich bei jedem einzelnen der scheidenden Profis für den zum Teil langjährigen Einsatz im Trikot von Kickers Offenbach. Für den weiteren Lebensweg wünscht der Verein jedem Akteur sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich alles erdenklich Gute sowie viel Erfolg.

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