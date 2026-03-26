Abschiedstour von "Henne" mit Trendwende einleiten

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Nach dem Derbysieg gegen Wismut blieb Weida drei Spiele ohne Sieg (0:0 gegen Schleiz 2:2 gegen Büßleben und 1:3-Heimniederlage gegen Neustadt/Orla). Damit hat sich der FCTW wohl endgültig aus dem Meisterrennen verabschiedet. Unter der Woche sorgte zudem die Nachricht für Aufsehen, dass Meistertrainer Hendrik Penzel zum Saisonende den Verein verlassen wird.

Tobias Metzner, der selbst noch gemeinsam mit Hendrik Penzel auf dem Platz stand, zeigt sich kämpferisch: „Unser Ziel war und ist es, jedes Spiel zu gewinnen und möglichst bis zum Schluss oben mitzumischen. Daran hat sich auch unter dem Aspekt, dass Henne nach der Saison aufhört, nichts geändert. Sollte es klappen, wäre das natürlich ein umso schönerer Abschluss.“ Der 32-jährige Modellathlet zeigt Verständnis für die Ära seines Trainers: „Ich war über die Nachricht überrascht – und ich denke, so ging es auch einem Großteil der Mannschaft. Schließlich hat er eine sehr erfolgreiche Ära beim FC Thüringen Weida geprägt.“

Trotz der jüngsten Niederlagen bleibt das Thüringenliga-Podest das erklärte Ziel. Metzner analysiert die jüngsten Spiele nüchtern: „Wir haben in beiden Spielen nicht unser bestes Niveau erreicht. Gegen Büßleben lassen wir Punkte liegen, weil wir unsere Chancen nicht sauber ausspielen, und gegen Neustadt machen wir zu viele individuelle Fehler. Da müssen wir wieder stabiler und konsequenter werden.“ Nachdem der FCTW zwischenzeitlich auf Rang Zwei stand, rutschte die Mannschaft nunmehr auf Rang Vier ab - der zweite Platz Arnstadt ist mit fünf Punkten und ein Spiel weniger aber in Reichweite. Einzig SCHOTT Jena scheint bei zehn Zählern Rückstand und gleicher Anzahl von Partien uneinholbar.