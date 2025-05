– Foto: Horst Vogler

Abschiedstour mit Ambitionen SV Wilhelmshaven vor letztem Auswärtsspiel der Saison – Duell mit Eintracht Braunschweig II bietet Chance auf einstelligen Tabellenplatz.

Für den SV Wilhelmshaven geht eine intensive Saison in der Oberliga Niedersachsen in die Zielgerade – und dennoch ist die Luft keineswegs raus. Beim letzten Auswärtsspiel der Spielzeit am Sonntag bei Eintracht Braunschweig II verfolgt die Mannschaft von Trainer Florian Schmidt ein klares Ziel: Platz neun soll erobert, die positive Entwicklung der vergangenen Wochen bestätigt werden.

Zwar ist der Klassenerhalt nach dem 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter HSC Hannover bereits in trockenen Tüchern, doch die Mannschaft hat sich intern neue Maßstäbe gesetzt. Die beeindruckende Serie von zuletzt vier ungeschlagenen Spielen – darunter Siege gegen Rehden, Vorsfelde und eben Hannover – hat gezeigt, wozu das Team in der Lage ist, wenn Einsatzbereitschaft und taktische Disziplin zusammenkommen. Dass der SVW sich trotz begrenzter personeller Mittel in der Liga etablieren konnte, ist bereits jetzt als Erfolg zu werten.

Mit aktuell 42 Punkten und einem Torverhältnis von 43:47 rangiert Wilhelmshaven auf Rang zehn – punktgleich mit dem Heeslinger SC, der lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem SVW liegt. Mit einem Sieg in Braunschweig könnte die Schmidt-Elf also mindestens einen Platz gutmachen – ein greifbarer Lohn für den konstanten Aufwärtstrend im Saisonendspurt. Gegner Eintracht Braunschweig II hingegen blickt auf eine durchwachsene Rückrunde zurück. 38 Punkte aus 32 Spielen bedeuten derzeit Rang 13 – die Klasse ist zwar ebenfalls gesichert, doch von Stabilität war der Aufsteiger zuletzt weit entfernt. Im Hinspiel setzte sich Braunschweig knapp mit 1:0 durch. Der SV Wilhelmshaven dürfte also nicht nur sportlich, sondern auch emotional auf eine Revanche brennen.