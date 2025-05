Abschiedstour in Wolfratshausen

Gegen Neuried wird der BCF letztmalig mit dieser Elf auflaufen, denn offenbar will das gesamte Stammpersonal den Klub verlassen

Naturgemäß verlieren sich bei den Heimspielen des BCF Wolfratshausen häufig relativ wenige Zuschauer im imposanten Rund des Isar-Loisach-Stadions. Erst recht, wenn einer Partie überhaupt keine Bedeutung mehr zukommt. So wie es an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Neuried der Fall sein wird.

Und doch lohnt es sich für die Wolfratshauser Fußball-Anhänger vielleicht gerade zum Saisonabschluss mal an der Kräuterstraße vorbeizuschauen. Zumal um einige Akteure vermutlich zum letzten Mal im grünen Dress der Farcheter zu sehen. Denn aller Voraussicht nach wird in der kommenden Spielzeit vom heutigen Bezirksliga-Personal herzlich wenig übrig bleiben. Dem Vernehmen nach wird die komplette Stammelf auschecken – belastbare Informationen über die Abgänge wird es allerdings erst beim Abschlussessen am Abend geben.

Hierbei sind die Verabschiedungen ein wichtiger Teil. Verbrieft sind die Abgänge jener Fußballern, die dies bereits frühzeitig kundgetan haben, nämlich Ralf Schubnell, Bernhard Kresta und Musti Kantar. Freilich auch Trainer Tarkan Demir, der zuletzt mit dem Standort Farchet nicht mehr wirklich viel anfangen konnte. Bestes Beispiel: Obwohl man sich für die Stunden nach dem Abschlusstraining ein geselligen Miteinander verabredet hatte, hagelte es laut dem Coach „vier oder fünf fadenscheinige Absagen“. Demir hat die Nase voll von derlei Sperenzchen: „Es ist jetzt genug, ich ärgere mich darüber nicht mehr.“

Wo es den Trainer als nächstes hinziehen wird, ist noch ungewiss. Anfragen gebe es wohl genügend, in gleichem Maße aber auch Absagen von seiner Seite. Er gehe mit einem lachenden und weinenden Auge, blicke dabei auf „eine schöne, aber auch anstrengende Zeit“ beim BCF zurück. Das erste Jahr seines Wirkens ordnet er als erfolgreich ein. In der abgelaufenen Saison sei die Qualität insgesamt höher gewesen, das Mannschaftsgefüge jedoch weniger stimmig. „Einige Charaktere sind für den Abstiegskampf nicht geeignet“, stellt Demir klar. Dennoch könne man ob des erreichten Ligaverbleibs vier Spieltage vor Ende den „grünen Haken“ hinter die Runde setzen.

Jetzt wolle man die Saison mit einem Sieg gegen die Würmtaler abrunden. Während der 48-Jährige davon ausgeht, dass Neuried ob der wenige Tage später startenden Abstiegsrelegation eher im Schongang fahren werden, lotet er in seinem Kader „schon noch einige aus, die Tore machen wollen“.