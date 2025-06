Abschiedstour der BSG Stahl Brandenburg führt nach Alt Ruppin

Am 29. und vorletzten Spieltag der Landesliga Nord geht es in den meisten Stadien nur noch um die Ehre. Der Meister steht fest, der erste Absteiger ebenso. Doch im Kampf um Rang zwei bleibt es spannend: Der SV Falkensee-Finkenkrug und der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 kämpfen im Fernduell, die SG Einheit Zepernick 1925 lauert dahinter. Der Spieltag verspricht Emotionen – trotz geklärter Meisterfrage.

Das Topspiel eröffnet am Freitagabend den Spieltag. Der SV Falkensee-Finkenkrug hat nach dem überzeugenden 3:1 gegen die Fortuna aus dem Nachholspiel neue Hoffnung geschöpft und will im Rückspiel erneut drei Punkte. Mit einem weiteren Sieg wäre die Vizemeisterschaft gesichert. Fortuna Glienicke will sich nach der Achterbahnfahrt beim 4:5 in Hennigsdorf und dem 1:3 gegen Falkensee wieder stabilisieren.