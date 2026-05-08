Abschiedsspiel mit Derby-Charakter

– Foto: Timo Babic

Für den SV 06 Lehrte ist die sportliche Ausgangslage geklärt: Der Abstieg ist besiegelt, der Blick richtet sich bereits über die Saison hinaus. Dennoch bekommt das Heimspiel gegen den TSV Burgdorf eine besondere Bedeutung – als letztes Spiel vor den eigenen Fans und als kleines Derby mit eigener Dynamik. Trainer Dennis Spiegel spricht davon, dass es am Ende vor allem darauf ankommen werde, „wer den besseren Tag erwischt“.

Die veränderte Situation könnte dabei sogar ein Vorteil sein. Ohne den Druck des Abstiegskampfs hofft Spiegel auf einen freieren Auftritt seiner Mannschaft. Die Lockerheit sei im Training bereits spürbar gewesen, vieles habe „leichter von der Hand“ gewirkt. Gleichzeitig sitzt die Enttäuschung über die vergangenen Wochen noch tief, zuletzt unterlag Lehrte mit 1:3 bei TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Nun soll zumindest der Abschluss vor heimischer Kulisse gelingen – auch, um sich „ordentlich von Fans und Verein zu verabschieden“, wie es der Trainer formuliert.

Burgdorf im gesicherten Mittelfeld

Der TSV Burgdorf reist als Tabellenneunter an und bewegt sich mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Für die Gäste geht es tabellarisch um wenig, was die Partie zusätzlich offen machen könnte. Lehrte hingegen will noch einmal zeigen, dass mehr in der Mannschaft steckt, als es die Tabelle vermuten lässt. Das Hinspiel dient dabei als Mutmacher: Mit einem 2:1-Erfolg in Burgdorf gelang dem Schlusslicht einer seiner seltenen Siege – zugleich eines der besseren Spiele der Saison.