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Abschiedsspiel mit besonderer Note: Meppen II empfängt Wetschen
Emotionen auf beiden Seiten: Stammermann verabschiedet sich – Wetschen vor letztem Oberliga-Auftritt
Am 30. Spieltag der Oberliga Niedersachsen treffen am Sonntag die U23 des SV Meppen und der TSV Wetschen aufeinander. Während die Meppener als Tabellenachter mit 44 Punkten bereits im gesicherten Mittelfeld stehen, verabschiedet sich Aufsteiger TSV Wetschen nach nur einer Saison wieder aus der Liga. Für beide Mannschaften bekommt die Partie dennoch einen besonderen emotionalen Rahmen.
Vor allem bei den Gastgebern steht der Abschied im Mittelpunkt. Carsten Stammermann, Trainer des SV Meppen II, bestreitet seine letzte Partie an der Seitenlinie der Emsländer und erwartet einen emotionalen Nachmittag: „Es wird sicher ein sehr emotionales Spiel für mich, da es mein letztes Spiel für Meppen sein wird – und auch für den einen oder anderen Spieler. Ich hoffe, dass die Jungs noch einmal alles auf dem Platz lassen und sich für eine starke Saison mit einem Sieg belohnen.“
Sportlich verlief die Saison für die Meppener lange stabil, zuletzt musste die Mannschaft allerdings eine 2:3-Niederlage beim FC Verden 04 hinnehmen. Trotz früher Führung durch Leonardo Halili drehte Verden die Partie nach der Pause innerhalb weniger Minuten. Daniel Benkes Treffer in der Nachspielzeit kam zu spät.
Der TSV Wetschen reist nach einer intensiven Woche ins Emsland. Nach der 1:2-Niederlage gegen den BSV Rehden holte die Mannschaft im Nachholspiel gegen den SV Wilhelmshaven am Mittwoch noch ein 2:2. Für den Aufsteiger geht es sportlich zwar nicht mehr um den Klassenerhalt, dennoch will sich das Team ordentlich aus der Oberliga verabschieden.
Das Hinspiel gewann Wetschen überraschend deutlich mit 3:0. Auch deshalb warnt Stammermann vor dem Gegner: „Die Niederlage im Hinspiel hat gezeigt, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt.“