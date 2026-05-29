Abschiedsspiel in der Oberliga: Hollenbach empfängt Pforzheim

Es herrscht endgültige Klarheit beim FSV Hollenbach. Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht das Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim unter schmerzhaften Vorzeichen. Da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten müssen, hat es die Hollenbacher vorzeitig getroffen. Mit 32 Punkten aus 33 Partien belegt der Verein den 16. Tabellenplatz und steht bereits unumstößlich als Absteiger fest. Das Spiel am morgigen Samstag um 15:30 Uhr wird somit zum vorerst letzten Auftritt in der Oberliga.

Der entscheidende Rückschlag in der Fremde

Die sportliche Entscheidung fiel am vergangenen Wochenende. Nach dem Spiel beim direkten Konkurrenten Türkspor Neckarsulm gab es für die Mannschaft von Trainer Reinhard Schenker keinen Funken Hoffnung mehr. Vor 324 Zuschauern geriet der FSV bereits in der ersten Minute durch ein Tor von Cristian Gilés Sanchez mit 1:0 in Rückstand. Die endgültige Entscheidung und die Besiegelung des Hollenbacher Abstiegs brachte schließlich der Treffer zum 2:0 durch Fabio Lettieri in der 76. Minute. Diese Niederlage raubte dem Team auch die letzten rechnerischen Chancen auf den Verbleib in der Oberliga.

Der Erfolg aus dem Hinspiel als Mutmacher

Ein Blick zurück auf die erste Saisonhälfte beweist jedoch, dass die Hollenbacher dem kommenden Gegner durchaus wehtun können. Im Hinspiel beim 1. CfR Pforzheim, der in der Tabelle derzeit mit 48 Punkten auf dem siebten Platz steht, feierte der FSV einen seiner glanzvollsten Momente. Vor 333 Zuschauern brachte Hannes Scherer die Gäste in der 34. Minute mit 0:1 in Führung. Zwar glich Dominik Salz in der 62. Minute für die Pforzheimer aus, doch Rico Hofmann sorgte in der 84. Minute mit dem Tor zum 1:2-Endstand für großen Jubel im Hollenbacher Lager.

Ein würdiger Abschluss vor den eigenen Fans

Auch wenn es tabellarisch um nichts mehr geht, ist die morgige Begegnung für den FSV Hollenbach eine Frage der Ehre. Die Mannschaft will sich ordentlich präsentieren und den Anhängern einen versöhnlichen Abschied bieten. Trainer Reinhard Schenker wird seine Elf darauf einschwören, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und den Fokus voll auf dieses letzte Spiel zu richten. Gegen die Pforzheimer soll die Leistung stimmen, um sich mit Anstand aus der Oberliga zu verabschieden.