Abschiedsspiel für Trainer Gries? TSV Gräfelfing kann Relegation mit Sieg bei DJK Pasing vermeiden

Soll wie zuletzt die Abwehr des TSV Gräfelfing stabilisieren: Verletzungsrückkehrer Carlo Schick (l.). – Foto: Dagmar Rutt

Die Kreisliga-Fußballer des TSV Gräfelfing spielen am Samstag bei der DJK Pasing um den Klassenerhalt. Ein Sieg reicht, um die Relegation zu vermeiden.

Die Kreisliga-Fußballer des TSV Gräfelfing bestreiten am Samstag um 15 Uhr bei der DJK Pasing ihr abschließendes Saisonspiel, und Trainer Andreas Gries wird zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen – so zumindest der Plan. Ob es dazu aber wirklich kommt oder die Saison um zwei Relegationsspiele verlängert wird, steht noch nicht fest.

Die Ausgangslage ist, je nach Lesart, ziemlich kompliziert oder ziemlich einfach. Die komplizierte Variante: Vier Teams in der Kreisliga 2 könnten noch auf Abstiegsrelegationsplatz elf landen: der FC Alte Haide München (29 Punkte), der TSV Großhadern, Gräfelfing (beide 28) und der aktuell elftplatzierte TSV Neuried (26). Alle vier treffen zeitgleich auf starke Gegner, für die der jeweilige Spielausgang aber nicht mehr relevant ist: Alte Haide auswärts auf den Tabellenzweiten, SV München West, Großhadern zu Hause auf den Dritten, TSV 1860 München III, Neuried auswärts auf den Vierten, FC Fürstenried, und Gräfelfing muss zum Fünften nach Pasing. Viele Konstellationen sind möglich, aus Gräfelfinger Sicht dabei am wichtigsten zu wissen: Ein Unentschieden würde bei einem Neurieder Sieg nicht reichen, um vor dem Nachbarn zu bleiben, da der direkte Vergleich ausgeglichen ist und Neuried das bessere Torverhältnis vorweisen kann.

Es gibt aber auch eine einfachere Art, die Ausgangslage zu betrachten: Gewinnen die Wölfe in Pasing, können ihnen die Ergebnisse von den anderen Plätzen herzlich egal sein. Und Trainer Gries ist fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft den nötigen Sieg auch einfahren wird: „Wir hatten im Training eine gute Intensität, haben einen guten Kader und die Jungs wissen, um was es geht.“ Man werde alle Kräfte mobilisieren und mit einer breiten Ersatzbank und vielen Fans anreisen. Wie schon zuletzt beim 6:1-Erfolg gegen die TSG Pasing soll der nach Verletzungspause wieder fitte Innenverteidiger Carlo Schick die Defensive stabilisieren.

Der Coach warnt trotz aller Zuversicht davor, den Gegner, für den es um nichts mehr geht, auf die leichte Schulter zu nehmen. Gries: „Es ist ein gefährlicher Mix. Sie haben ihr letztes Heimspiel, wollen anschließend feiern und einige Spieler gebührend verabschieden.“ te