Abschiedsspiel für Torhüter-Legende beim Landesligisten

Es war vielmehr stets eine gegenseitige Herzensangelegenheit von Marcel und unserem Verein, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen möchten. So auch im vergangenen Juni anno 2024, als Marcel Susser in den wohl dunkelsten Stunden unseres Vereins der Sport-Union als erster und bis dato einziger Spieler seine Zusage für die gerade abgelaufene Saison gab. Wohl wissend, dass zu diesem Zeitpunkt weder Trainer, geschweige denn eine Mannschaft vorhanden waren. Für dieses Vertrauen, für diese Treue darf sich unser Verein unsagbar glücklich und dankbar schätzen. Neben seinen fantastischen charakterlichen und menschlichen Eigenschaften hat sich Marcel auch sportlich ein ewiges Denkmal in Neckarsulm gesetzt.

Er war einer der Garanten für die zwei Meisterschaften und damit verbundenen Aufstiege von der Landesliga bis in die Oberliga, Pokal-Held als Elfmeter-Killer und mit „weißer Weste“ gegen den SSV Ulm 1846, tadelloser Keeper im WFV-Pokal-Finale gegen den 1. FC Heidenheim und schließlich herausragender Neckarsulmer Akteur beim DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und das waren längst nicht alle sportlichen Highlights in Marcels Karriere. Gleich mehrfach wurde er in die deutsche Amateur-Nationalmannschaft berufen und absolvierte somit auch Länderspiele im DFB-Trikot.

Welch eine fantastische Karriere, welch ein fantastischer Mensch! Die Sport-Union Neckarsulm verneigt sich voller Dankbarkeit und Stolz vor Marcel Susser und wird zu seinen Ehren am Mittwoch, 02.07., 19.00 Uhr im Pichterichstadion ein Abschiedsspiel organisieren und durchführen. Bei diesem Spiel werden ehemalige Weggefährten, darunter sehr viele weitere verdiente und geschätzte SUN bzw. NSU-Spieler, aber auch ehemalige Gegenspieler aus anderen Teams, mitwirken und in zwei Teams gegeneinander antreten. Details und Hintergrund-Infos zum Abschiedsspiel, zu den Teams und zu vielem mehr werden wir in den kommenden Tagen veröffentlichen. Jetzt heißt es erst einmal: am Mittwoch, 02.07. abends ins Pichterichstadion kommen und unsere „Champions-Legende“ Marcel Susser herzlich und feierlich verabschieden! Wir laden hierzu alle Sympathisanten, Fans und Wegbegleiter von Marcel herzlich bei selbstverständlich freiem Eintritt ein, an diesem Abend unsere und „Marcels“ Gäste im Pichterichstadion zu sein.