Abschiedsspiel für Stephan Wanneck am Samstag

Stephan Wanneck bekommt sein Abschiedsspiel. – Foto: Michael Jäger

Groß einspielen fürs Derby „is nich“, denn der seit Mittwoch öffentliche Spielplan der Landesliga sieht bereits am dritten Spieltag das Duell der DJK Gnadental mit dem SC Kapellen vor. Am 28. August, also am Schützenfestfreitag in Neuss (Anpfiff 19.30 Uhr), wird auf der Anlage am Nixhütter Weg um Punkte gekickt.

In der vergangenen Saison hatten sich die Rivalen gleich dreimal in Pflichtspielen gegenübergestanden: Im Liga-Hinspiel unterlag die DJK als Neuling dem Platzhirsch mit 1:3. In einem trüben Kick brachten bei scheußlichem Wetter Mitte November Hiroya Suguro, Leo Stegner und Kazuki Hayashi die Gäste mit 3:0 in Front. Der Anschlusstreffer von Marco Lüttgen in der 89. Minute kam zu spät, um dem Match noch eine Wende zu geben.

Nur anderthalb Wochen später trafen die Teams im Jupp-Breuer-Stadion abermals aufeinander. Im Viertelfinale des Kreispokals gewann Kapellen durch Treffer von Jannis Waffenschmidt (Elfmeter), Bryan Schomann und Leo Stegner mit 3:0. Erst im Rückspiel der Punktspielrunde blieb bei der DJK Zählbares hängen. In einer vor allem von Langeweile geprägten Partie gingen die Hausherren durch ein Tor von Luis Giesen in Führung, aber nur eine Minute später sorgte Milos Jesic für den 1:1-Endstand. In der anstehenden Saison müssen die Gnadentaler am Sonntag, den 28. Februar an der Weimarstraße ran.

Wanneck bekommt beim Abschied seinen Erhenauftriit

Zum Auftakt am 16. August empfängt die DJK Gnadental den SC Werden-Heidhausen. Für den Moment interessiert Trainer Sebastian Michalsky allerdings eher das Testspiel am Samstag (15 Uhr) vor heimischem Publikum gegen den Oberligisten Holzheimer SG. „Das ist jetzt kein Juxspiel“, stellt er klar, „aber im Mittelpunkt steht natürlich der Abschied von Stephan Wanneck.“