Abschiedsspiel für Stephan Wanneck am Samstag

Groß einspielen fürs Derby „is nich“, denn der seit Mittwoch öffentliche Spielplan der Landesliga sieht bereits am dritten Spieltag das Duell der DJK Gnadental mit dem SC Kapellen vor. Am 28. August, also am Schützenfestfreitag in Neuss (Anpfiff 19.30 Uhr), wird auf der Anlage am Nixhütter Weg um Punkte gekickt.
In der vergangenen Saison hatten sich die Rivalen gleich dreimal in Pflichtspielen gegenübergestanden: Im Liga-Hinspiel unterlag die DJK als Neuling dem Platzhirsch mit 1:3. In einem trüben Kick brachten bei scheußlichem Wetter Mitte November Hiroya Suguro, Leo Stegner und Kazuki Hayashi die Gäste mit 3:0 in Front. Der Anschlusstreffer von Marco Lüttgen in der 89. Minute kam zu spät, um dem Match noch eine Wende zu geben.
Zum Auftakt am 16. August empfängt die DJK Gnadental den SC Werden-Heidhausen. Für den Moment interessiert Trainer Sebastian Michalsky allerdings eher das Testspiel am Samstag (15 Uhr) vor heimischem Publikum gegen den Oberligisten Holzheimer SG. „Das ist jetzt kein Juxspiel“, stellt er klar, „aber im Mittelpunkt steht natürlich der Abschied von Stephan Wanneck.“
Der 37-Jährige hatte seine aktive Karriere nach drei Jahren in Gnadental mit dem unter Dach und Fach gebrachten Klassenverbleib beendet und war nach Holzheim zurückgekehrt, wo er in dieser Saison Chefcoach Sven van Beuningen als Co-Trainer assistieren wird. „Wanne läuft am Samstag noch mal eine Halbzeit bei uns auf“, kündigt Michalsky an. Weil er am Wochenende mit der Familie in einen zehntägigen Kurzurlaub in der Türkei aufbricht, übernimmt sein Co-Trainer Andrej Hildenberg die Arbeit mit der Mannschaft, die am Sonntag ab 15 Uhr ein Blitzturnier beim FC Büderich bestreitet.
Der SCK, der zum Liga-Auftakt am 16. August zum SV Solingen muss, testet am Sonntag daheim gegen Brauweiler (15.30 Uhr).