Abschiedsspiel

Nachdem Pana in der letzten Runde als Trainer eingesprungen ist und der Mannschaft viel mitgegeben hat, vor allem was unseren Teamgeist angeht, haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass wir in die kommende Runde 25/26 mit einem neuen Trainerteam starten werden.

Wir möchten uns bei Pana herzlich bedanke, wünschen ihm alles gute auf seinem weiteren Weg und ein erfolgreiches letztes gemeinsames Spiel.