Abschiedsgeschenk für Kette: Der zweite Sieg gegen den Meister

Zwar reiste Endingen mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft an und gab Spielern aus der zweiten Reihe Spielzeit, dennoch zeigte die SG Sexau/Buchholz von Beginn an eine dominante und konzentrierte Leistung. Trotz eigener personeller Ausfälle – unter anderem fehlten Florian Ries, Claudio Vollmer, Timo Müller und der weiterhin verletzte Manuel Messmer – war das Team sofort spielbestimmend.

Im letzten Saisonspiel setzte die SG Sexau/Buchholz ein beeindruckendes Ausrufezeichen und besiegte den frischgebackenen Meister SV Endingen klar mit 5:0. Bereits im Hinspiel konnte man Endingen mit 1:0 bezwingen – damit bleibt die SG als einzige Mannschaft in dieser Runde, die den Titelträger zweimal schlagen konnte. Ein bemerkenswerter Abschluss einer starken Rückrunde.

Pascal Reger eröffnete den Torreigen mit einem eleganten Lupfer zum 1:0 und legte kurz darauf mit einem sehenswerten direkten Freistoß das 2:0 nach. Trotz der frühen verletzungsbedingten Auswechslungen von Tim Trenkle (Adduktoren) und Leon Ries (Verdacht auf Kreuzbandriss) verlor die SG nicht den Rhythmus. Die Umstellungen – Philipp Dickert rückte auf die Zehn, Jakob Föhrenbach übernahm in der Abwehr – wurden souverän aufgefangen.

Kurz vor der Pause traf Daniel Gutjahr zum 3:0, ehe Philipp Dickert selbst zum 4:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die SG das Spielgeschehen weiterhin mühelos. Den Schlusspunkt setzte in der zweiten Halbzeit Kapitän Timo Gutjahr, dem damit der letzte Treffer der Saison vorbehalten blieb – ein symbolischer Abschluss einer geschlossenen Teamleistung.

Defensiv ließ die Mannschaft kaum etwas zu; Endingen kam im gesamten Spiel lediglich zu einer nennenswerten Torchance. Was besonders auffiel: Die Leichtigkeit im Spiel, der Teamgeist und die Spielfreude waren erneut deutlich spürbar – Attribute, die das Spiel der SG in der Rückrunde insgesamt prägten.

Ein Abschied mit Würde und Stolz

Für Trainer Marco Ketterer war dieses Spiel ein ganz besonderes: Es war nicht nur der 101. Sieg, sondern zugleich sein letztes Spiel an der Seitenlinie der SG Sexau/Buchholz. Nach acht Jahren erfolgreicher Arbeit endet damit eine Ära, die den Verein sportlich und menschlich entscheidend geprägt hat.

„Ein schöner Abschluss“, so Ketterer, der sichtlich bewegt war. „Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten war beeindruckend. Es macht einfach Spaß, dieser Truppe zuzuschauen.“ Mit zwei Siegen gegen den Meister, einer starken Rückrunde und einem überzeugenden letzten Spiel hinterlässt er eine Mannschaft, die gefestigt, eingespielt und voller Potenzial in die Zukunft gehen kann.

Der Verein, die Spieler und das gesamte Umfeld danken Marco Ketterer für seinen langjährigen, engagierten Einsatz – für 8 Jahre Leidenschaft, Herzblut und 101 Siege.

Danke, Coach! 👏