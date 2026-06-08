"Abschiede, wie man sie sich wünscht"

Es war ein sehr emotionaler Tag im Kurt-Bornhoff-Sportpark – Foto: Nick Förster

Die SpVg Frechen 20 hat sich mit einem überzeugenden 7:1-Heimsieg gegen Teutonia Weiden aus der Mittelrheinliga-Saison verabschiedet. Doch trotz des deutlichen Ergebnisses stand am letzten Spieltag vor allem die Emotionalität im Mittelpunkt. Mit 50 Punkten beendet Frechen die Spielzeit auf einem starken siebten Tabellenplatz, während Teutonia Weiden mit 16 Zählern den Gang in die Landesliga antreten muss.

Auch danach blieb Frechen klar überlegen. Ruhrig (22.), erneut Vranken (35.), Taskale (39.) und Dilley (44.) sorgten noch vor der Pause für eine deutliche 6:0-Führung.

Sportlich war die Partie bereits nach wenigen Minuten entschieden. Doll brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung, nur eine Minute später erhöhte Vranken auf 2:0.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff traf Doll mit seinem zweiten Tor des Tages sogar zum 7:0 (46.). Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Kühnel per Handelfmeter zum 7:1-Endstand (65.).

Özbay: „Alle Jungs hatten Bock“

Trainer Okan Özbay war insbesondere mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit hochzufrieden: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir mit dem Rahmen eine würdige Leistung gezeigt. Alle Jungs hatten Bock und waren extrem heiß.“ Bereits früh habe seine Mannschaft die Weichen auf Sieg gestellt: „Da haben wir dem Gegner schon früh den Stecker gezogen.“

Mit dem Erfolg erreichte Frechen nicht nur die angepeilte 50-Punkte-Marke, sondern bestätigte auch den siebten Tabellenplatz. „Wir haben unseren Tabellenplatz bestätigt und die 50-Punkte-Marke erreicht. Von daher Hut ab vor der letzten Leistung der Jungs.“

Emotionaler Abschied für Özbay

Für Okan Özbay war es zugleich ein ganz besonderer Tag. Nach mehreren Jahren als Athletiktrainer, U23-Coach, Co-Trainer und schließlich Cheftrainer endete seine Zeit an der Seitenlinie der ersten Mannschaft.

Die Emotionen begleiteten ihn bereits vor dem Anpfiff: „Das hat mit der Ansprache schon begonnen, sodass viele Erinnerungen hochkamen.“

Vor allem die Entwicklung zahlreicher Spieler bewegte den scheidenden Trainer: „Die Entwicklungen der Jungs aus den letzten fünf Jahren kamen mir vor die Augen geschossen.“

Entsprechend emotional fiel sein Fazit aus: „Vielen Dank an den Verein. Das war ein wunderschöner Tag. Ein toller Abschluss, wie man ihn sich herbeisehnt, wenn man ein Kapitel beendet. Ganz viel Liebe für alle die da waren!“

Friesdorf beendet aktive Karriere

Eine weitere besondere Geschichte schrieb Patrick Friesdorf. Der langjährige Torjäger befindet sich nach seinem Kreuzbandriss zwar noch im Aufbautraining, wollte seine aktive Laufbahn aber unbedingt auf dem Platz beenden.

So kam Friesdorf in der Schlussphase noch einmal für wenige Augenblicke zum Einsatz und verabschiedete sich nach einer erfolgreichen Karriere unter großem Applaus von Mitspielern und Zuschauern.

Özbay brachte die Bedeutung dieses Moments treffend auf den Punkt: „Patrick Friesdorf kam noch dazu, der nach Kreuzbandriss natürlich noch im Aufbautraining ist, aber seine aktive Karriere mit einer Minute auf dem Platz beenden wollte. Ein Tag, der viele Geschichten erzählt.“

Avellino mit deutlicher Kritik

Auf der Gegenseite fiel das Saisonfazit deutlich kritischer aus. Teutonia-Trainer Giuseppe Avellino sprach nach dem Abstieg klare Worte: „Katastrophale erste Halbzeit. Ein Aufbaufehler nach dem anderen, körperloses Spiel, keine Laufbereitschaft.“ Bereits zur Pause sei die Partie entschieden gewesen: „Das schmeichelhafte 6:0 zur Halbzeit sagt eigentlich schon alles.“

Auch insgesamt zog Avellino ein ernüchterndes Fazit zur Saison: „Am Ende lügt der Tabellenplatz nicht. Ganz besonders unser Torverhältnis zeigt, dass wir vorne viel zu harmlos waren und gegen den Ball wie eine F-Jugend verteidigt haben. Der Verein hat diese Einstellung nicht verdient!“

Während Frechen einen emotionalen und erfolgreichen Saisonabschluss feierte, endete für Teutonia Weiden eine schwierige Spielzeit mit dem Abstieg in die Landesliga. Für die Zwanziger dagegen bleibt ein versöhnlicher Schlusspunkt unter einer Saison, die trotz zahlreicher personeller Probleme mit 50 Punkten und Rang sieben mehr als ordentlich abgeschlossen wurde.