Abschiede, Verlängerungen und wieder einige Zugänge in der Region

Tobias Heinzmann rückt aus der eigenen Jugend in den aktiven Bereich auf! Mit großer Freude dürfen wir bekannt geben, dass Tobias Heinzmann den nächsten Schritt geht und aus unserer eigenen Jugend in den aktiven Herrenbereich wechselt. Tobias ist ein talentierter Torhüter, der sich durch starke Reflexe und hohen Trainingsfleiß auszeichnet. Er hat in den vergangenen Jahren stetig an sich gearbeitet und sein Potenzial eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass Tobias eine wichtige Rolle in unserer sportlichen Zukunft spielen wird, und freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Herzlich Willkommen Tobi auf eine Erfolgreiche Zeit!

Rückkehr zum VfR Süßen: Hamza Tiriyaki verstärkt das Mittelfeld! Der VfR Süßen freut sich über die Rückkehr eines alten Bekannten: Hamza Tiriyaki wechselt vom TSV Ebersbach zurück zu seinem Heimatverein. Bereits in der Jugend und im Aktivenbereich trug Hamza das Trikot des VfR und entwickelte sich dort fußballerisch weiter. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Hamza ist im Mittelfeld zuhause und überzeugt durch seine technische Versiertheit sowie sein gutes Spielverständnis. Der Verein heißt Hamza herzlich willkommen zurück und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!