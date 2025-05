Abschiede und spannender Zugang in der Bezirksliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Neuzugang: Quentin Stahnke wechselt zum TASV!

Quentin spielte in der Jugend mehrere Jahre bei Dynamo Dresden, Sonnenhof Großaspach und dem FV Löchgau. Seit vergangenem Sommer ist er im Herrenbereich bei den Young Boys Reutlingen aktiv. Leider verletzte er sich bereits früh in der Hinrunde am Knie und befindet sich aktuell im Aufbautraining. Spätestens in der Sommervorbereitung kann er aber wieder voll angreifen. Mit Quentin bekommen wir einen lauf- und zweikampfstarken „Allrounder“, der sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld variabel einsetzbar ist. Die Integration beim TASV wird ihm sicherlich leicht fallen, da er bereits mit einigen unserer Spielern befreundet ist oder zusammengespielt hat.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Bissingen (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser 2. Neuzugang für die kommende Saison ist fix! Cedric Huber wechselt vom Bezirksligsten VfB Neckarrems an den Jahnsportplatz! Der 30jährige Torhüter kann jede Menge Erfahrung vorweisen und war vor seiner Zeit in Neckarrems u.a. für den FV Ingersheim, TASV Hessigheim und Hellas Bietigheim zwischen den Pfosten. Huber komplettiert damit zusammen mit Sergen Gülec und Raphael Pereira unser Torhüter Trio für die kommende Spielzeit, wodurch wir einen weiteren wichtigen Baustein erfolgreich besetzen können.

Die nächste wichtige Zusage für die kommende Saison ist da! Unser Toptorjäger bleibt! Eros Ciatto, in dieser Saison bereits 9 Mal für die Elf der Woche nominiert, ist aktuell mit 18 Toren und 10 Vorlagen unser bester Scorer und wird auch in der nächsten Saison am Jahnsportplatz auf Torejagd gehen! Rechtzeitig zum Saisonendspurt ist Ciatto wieder in Topform und unterstrich seine Qualität zuletzt mit 5 Toren und 4 Vorlagen aus den letzten beiden Partien! Ein starkes Zeichen! Wir freuen uns auf viele weitere Tore, egal ob mit rechts, mit links, per Freistoß oder vom Elfmeterpunkt für unsere Farben!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++