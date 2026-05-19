Abschiede, Platz sechs und ein bitteres Heimfinale

– Foto: SV Viktoria Gersten

Der SV Viktoria Gersten hat sein letztes Heimspiel der Saison in der 1. Kreisklasse Süd mit 1:2 gegen den FC 47 Leschede II verloren. Trotz Unterzahl der Gäste nach der Pause gelang den Gastgebern kein Punktgewinn mehr. Emotional wurde es nach Abpfiff dennoch: Mit Maximilian, Artur und Torsten verabschiedete der Verein drei langjährige Gesichter der Viktoria in den Fußballruhestand.

Gersten antwortete noch vor der Pause. Andre Peterberns verkürzte mit seinem 17. Saisontor nach Vorlage von Artur Koller auf 1:2 und hielt die Gastgeber im Spiel.

Die Gäste aus Leschede erwischten den besseren Start. Tobias Theißing brachte den FC 47 II bereits in der 9. Minute in Führung. Nach Vorarbeit von Kevin Ballmann erhöhte Luke Hofschröer in der 35. Minute auf 2:0.

Kurz nach Wiederbeginn sah Leschedes Nico Geike wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Überzahl und mehrerer Wechsel gelang Gersten jedoch kein weiterer Treffer mehr.

Emotionale Verabschiedungen nach Abpfiff

Nach dem letzten Heimspiel standen weniger die Tabellenkonstellation oder das Ergebnis im Mittelpunkt, sondern die Verabschiedung verdienter Vereinsmitglieder. Mit Maximilian Köbbe, Artur Koller und Torsten Freese-Gerdelmann verabschiedete Viktoria Gersten drei langjährige Spieler beziehungsweise Trainer aus dem aktiven Fußball.

Der Verein würdigte insbesondere ihre Leidenschaft, ihre Treue und ihren langjährigen Einsatz auf und neben dem Platz.

Vor dem abschließenden Saisonspiel am 29. Mai um 19.30 Uhr beim VfB Lingen steht Gersten derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz der 1. Kreisklasse Süd.

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