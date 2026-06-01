Abschiede mit Applaus: Sparta Werlte sagt Danke

– Foto: SV Sparta Werlte

Der letzte Heimauftritt des SV Sparta Werlte in dieser Bezirksliga-Saison endete zwar mit einer 2:3-Niederlage gegen Meister SV Union Lohne, doch das Ergebnis rückte nach Abpfiff schnell in den Hintergrund. Im Mittelpunkt standen jene Spieler, die den Verein über Jahre geprägt haben und nun verabschiedet wurden.

Besonders emotional wurde es bei den Verabschiedungen von Alexander Kenning und Dominik Brinker. Beide trugen über ein Jahrzehnt das Sparta-Wappen auf der Brust und führten die Mannschaft als Kapitäne an. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hinterlassen beide große Fußspuren beim Verein. Mit ihrem Einsatz, ihrer Leidenschaft und ihrem unermüdlichen Willen hatten sie entscheidenden Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Jahr.

Auch Kevin Abeln wurde verabschiedet. Der Offensivspieler verabschiedet sich vorerst aus Werlte und hinterlässt Erinnerungen an wichtige Tore, starke Vorlagen und zahlreiche entscheidende Aktionen während der Aufstiegssaison.

Mit Janek Niemever verlässt zudem ein Torhüter den Verein, dessen Zeit in Werlte von Höhen und Rückschlägen geprägt war. Vor zwei Jahren zunächst als Backup verpflichtet, rückte er nach der Verletzung des Stammtorhüters zur Nummer eins auf. Eine schwere Knieverletzung stoppte ihn später selbst, dennoch stellte er sich laut Verein stets in den Dienst der Mannschaft.

Auch Jannik Hoormann wurde vor eigenem Publikum verabschiedet. Der Spieler durchlief große Teile seiner fußballerischen Laufbahn in Werlte, kehrte nach seiner Zeit beim SV Meppen vor zwei Jahren zurück und wurde erneut zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. Sein Treffer von der Mittellinie im letzten Heimspiel sorgte dabei noch einmal für einen besonderen Abschiedsmoment.

Komplettiert wurde die Verabschiedungsrunde von Darius Budacan. Der Mittelfeldspieler kam erst im vergangenen Sommer aus Heede nach Werlte, entwickelte sich sofort zum Stammspieler und fiel neben seinen Leistungen auch durch seine positive und humorvolle Art auf.

Auch abseits des Rasens endete eine lange Sparta-Ära: Helmut Brinkmann wurde nach mehr als zehn Jahren als Obmann verabschiedet. Über viele Jahre war er eine feste Größe im Hintergrund des Vereins und gehörte zu den Menschen, die den Spielbetrieb Woche für Woche mit großem Einsatz am Laufen hielten. Mit seinem Abschied verliert der SV Sparta Werlte nicht nur einen engagierten Funktionär, sondern auch ein bekanntes Gesicht des Vereinslebens.