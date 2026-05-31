Abschiede in Essingen: "Beide haben viel für den Verein gemacht"

– Foto: Y. Le Madon

Das letzte Saisonspiel des TSV Essingen in der Oberliga stand unter anderem im Zeichen der Abschiede von langjährigen Spielern. Auf dem Platz behielt der Gast aus Reutlingen mit 2:1 die Oberhand.

„Beide haben brutal viel für den Verein gemacht“, sagte Trainer Simon Köpf, der sowohl Lang als auch Funk einen großen Anteil am Aufstieg zuschreibt. „Das ist dann schade, wenn solche Persönlichkeiten den Rasen verlassen“, ergänzte Köpf.

Zwei Mal gab es am Samstagnachmittag in der Essinger Carento-Arena Standing Ovations: Zum ersten Mal in der 53. Minute bei der Auswechslung von Steffen Lang, der nach fünf Jahren und 102 Spielen für den TSV zum letzten Mal auf dem Platz stand. Zum zweiten Mal in der Nachspielzeit, als Patrick Funk nach 147 Einsätzen für den TSV das Feld verließ und damit eine bemerkenswerte Spielerkarriere zu Ende ging.

Auch für Tom Österle, Alessandro Abruscia, Max Neunhoeffer und Lirim Hoxha war es der letzte Auftritt im Essinger Trikot, die vier Spieler wurden im Vorfeld der Partie verabschiedet.

Am Ende Platz fünf

Die abschließende Partie gegen den SSV Reutlingen startete ausgeglichen. Niklas Groiß gab nach 15 Minuten den ersten Schuss ab, zielte aber knapp neben den Pfosten. Auf der anderen Seite vollendete Marcel Sökler in der 22. Minute eine Kombination durch das Zentrum mit einem trockenen Abschluss zum 0:1. „Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Es war am Anfang eher ein gemütlicher Sommerkick“, analysierte Köpf. Nach 30 Minuten köpfte Patrick Auracher nach einem Freistoß quer zu Niklas Groiß, der zum vermeintlichen Ausgleich traf, doch der Schiedsrichter-Assistent entschied auf Abseits – eine enge Entscheidung.

Kurz vor der Pause dann die Riesenchance für Reutlingens Johannes Wally, Österle war schon geschlagen, doch Auracher kratzte den Ball von der Linie.

Zwei Handelfmeter

Kurz nach der Pause entschied Schiedsrichter Roman Reck dann nach einem aus seiner Sicht strafbaren Handspiel von Jannik Pfänder auf Elfmeter, den Sökler zum 0:2 verwandelte. In der 61. Minute versuchte es Funk mit einem Volleyschuss vom Strafraumrand, doch Torwart Dominik Hozlinger packte sicher zu. In der 78. Minute sprang der Ball nach einer Flanke an den Arm eines Reutlingers und erneut entschied Reck auf Strafstoß. Leon Leuze nahm sich der Sache an und traf zum 1:2.

Die größte Ausgleichschance in der Schlussphase hatte Lennart Ruther, der nach einem Eckball von Gökalp Kilic knapp vorbei köpfte. Für Reutlingen verpasste Sökler nur ganz knapp seinen Dreierpack.

Köpf zufrieden mit der Leistung

Es blieb beim knappen Reutlinger Sieg. Köpf war mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch einverstanden: „Wir haben uns nochmal voll aufgebäumt, wollten unbedingt etwas holen. Es war keine unverdiente Niederlage, aber ein Remis wäre auch in Ordnung gewesen.“ Sportlich beendet der TSV Essingen die Saison damit auf einem herausragenden fünften Platz und hat sich damit auch in der dritten Saison in der Oberliga weiter verbessert.