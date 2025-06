Abschiede in der Kreisliga und Bezirksliga

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Marius Butz beendet beeindruckende Karriere Mit dem Saisonende verabschiedet sich eine echte Vereinslegende: Marius Butz trug seit 2008/2009 das grün-weiße Trikot, erzielte in rund 700 Spielen ebenso viele Tore – auch in dieser Saison wieder starke 32 Treffer. Sechs Heubergpokal-Siege, Aufstieg 2019 – Marius war stets ein Garant für Tore und Erfolge. Danke für alles, Marius!

Ein herzliches Dankeschön an Cheftrainer Enrico Sisto und Co-Trainer Adrian Klaiber für drei prägende Jahre und einen Heubergwanderpokalsieg gleich im ersten Jahr. Auch Leon Bosnjak (8 Jahre, Aufstieg 2019, zwei Pokalsiege) und Mario Gentner (Torhüter seit über 12 Jahren, fünf Pokalsiege) verabschieden sich – vielen Dank für euren Einsatz und alles Gute für die Zukunft!

Ehrungen für langjährige Spieler

Für jeweils 400 Spiele wurden Jonas Rack, Ruben Grießhaber und David Honer ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung geht an Martin Rack: 700 Spiele in über 20 Jahren – ein Fels in der Brandung und echtes Vorbild im Abwehrzentrum und neben dem Platz, ein Hans Dampf auf allen Gassen. Danke, Martin!

Mit Philipp Alber und Raphael Maier stellt der SVR zwei der drei Torschützenkönige der Kreisliga C (je 13 Tore) – starke Leistung!

Ein großer Dank auch an Christian Sauter & Raphael Maier, die unsere Zweite als Trainerteam zum Relegationsplatz geführt haben.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Oberbrüden (Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Er bleibt ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft!

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir uns von drei ganz tollen Spielerinnen. Julia Galle und Leslie Ehrmann beenden ihre aktive Fußballkarriere. Wir danken euch von Herzen für euren unermüdlichen Einsatz, euren Teamgeist und all die unvergesslichen Momente auf und neben dem Platz. Ihr hinterlasst sportlich wie menschlich eine große Lücke und seid bei uns jederzeit willkommen, egal ob als Zuschauerinnen, Unterstützerinnen oder einfach als Freundinnen des Teams! Jana Wolf wird sich zur neuen Saison dem TSV Schornbach anschließen. Liebe Jana, wir wünschen dir für deine neue sportliche Herausforderung nur das Beste.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Sportgerichtsurteil im Spiel vom 20.05.2025, Kreisliga B, SV Plüderhausen – VfR Birkmannsweiler – Wertung: 0:3 (Grund: Einsatz nicht berechtigter Spieler).

Spielwertung, Spiel vom 01.06.2025, Kreisliga B: SC Bühlertann II – KuSV Zrinski Waiblingen II – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste).

Spielwertung. Spiel vom 01.06.2025, Kreisliga B: SV Unterweissach II – FC Viktoria Backnang II – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste).

