Abschiede beim VfB Lübeck: Elf Spieler verlassen die Grün-Weißen von Olaf Wegerich · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Auch Mika Lehnfeld hier im Spiel gegen Weiche Flensburg aus der Vorsaison wird den VfB verlassen. – Foto: Olaf Wegerich

Der VfB Lübeck verabschiedet zum Ende der Saison 2025/26 insgesamt elf Spieler, die die Grün-Weißen im Sommer verlassen werden. Der Verein bedankt sich bei allen Akteuren für ihren Einsatz auf und neben dem Platz sowie für ihren Beitrag im grün-weißen Trikot.

Mika Lehnfeld

Mit Mika Lehnfeld verabschiedet sich ein echtes Eigengewächs von der Lohmühle. Der in Lübeck geborene Offensivspieler wechselte bereits 2015 in die Nachwuchsabteilung des VfB Lübeck und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften der Grün-Weißen. Über die U17, U19 und zweite Mannschaft arbeitete sich der Rechtsaußen Schritt für Schritt bis in die Regionalliga-Mannschaft hoch. Im Sommer 2025 unterschrieb der 1,87 Meter große Angreifer seinen ersten Profivertrag beim VfB Lübeck. In der abgelaufenen Saison kam Lehnfeld wettbewerbsübergreifend auf 33 Pflichtspieleinsätze, erzielte sieben Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Besonders in der Regionalliga Nord machte der 20-Jährige mit drei Toren und drei Vorlagen in 24 Einsätzen auf sich aufmerksam. Auch in der Landesliga Holstein zeigte Lehnfeld seine Offensivqualitäten mit vier Treffern in sechs Spielen. Mit seinem Tempo, seiner Einsatzfreude und seiner Identifikation mit dem Verein entwickelte sich der Lübecker zu einem Publikumsliebling auf der Lohmühle. Sportlich wie menschlich hinterlässt Mika Lehnfeld beim VfB Lübeck deutliche Spuren.

Phillip Diestel

Mit Phillip Diestel verlässt ein weiteres Lübecker Eigengewächs den VfB Lübeck. Der Torhüter wurde in Lübeck geboren und spielte bereits seit 2016 für die Grün-Weißen. Über die Jugendmannschaften des Vereins sowie die zweite Mannschaft entwickelte sich der Schlussmann kontinuierlich weiter und gehörte in der Saison 2025/26 fest zum Regionalliga-Kader. Insgesamt absolvierte der 19-Jährige 23 Pflichtspieleinsätze für den VfB Lübeck – darunter 14 Partien in der Regionalliga Nord, drei Spiele im Landespokal Schleswig-Holstein sowie einen Einsatz im DFB-Pokal.

Torhüter Philip Diestel. – Foto: Olaf Wegerich

Trotz seines jungen Alters übernahm Diestel früh Verantwortung und überzeugte immer wieder mit starken Paraden, Ruhe am Ball und großem Trainingsfleiß. Besonders in schwierigen Saisonphasen stellte sich der Torhüter jederzeit in den Dienst der Mannschaft. Auch in der Landesliga Holstein sammelte Diestel wichtige Spielpraxis und hielt dort einmal die Null fest. Mit Phillip Diestel verabschiedet sich ein weiterer Spieler, der den Weg aus dem eigenen Nachwuchs bis in die erste Mannschaft erfolgreich gegangen ist. Felix Drinkuth

Auch Felix Drinkuth wird den VfB Lübeck verlassen. Der erfahrene Offensivspieler kehrte Anfang 2026 erneut an die Lohmühle zurück und brachte vom ersten Tag an seine große Identifikation mit dem Verein ein. Bereits zwischen 2022 und 2025 hatte Drinkuth für die Grün-Weißen gespielt und gehörte unter anderem zur Aufstiegsmannschaft in die 3. Liga.

Felix Drinkuth. – Foto: Olaf Wegerich

Der gebürtige Henstedt-Ulzburger blickt auf eine lange Laufbahn im norddeutschen Fußball zurück. Über die Nachwuchsabteilungen des FC St. Pauli führte ihn sein Weg unter anderem zu Eintracht Norderstedt, dem SC Paderborn, den Sportfreunden Lotte, dem Halleschen FC, dem FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena. Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Spielen in der 3. Liga und Regionalliga war Drinkuth besonders für die jungen Spieler innerhalb der Mannschaft ein wichtiger Ansprechpartner. Seine Mentalität, seine Dynamik über die Außenbahn und seine enge Verbindung zum VfB Lübeck machten ihn bei Mitspielern und Fans gleichermaßen geschätzt. Manuel Farrona Pulido

Mit Manuel Farrona Pulido verabschiedet sich ein äußerst verdienter und erfahrener Spieler vom VfB Lübeck. Der offensive Außenspieler wechselte im Sommer 2022 an die Lohmühle und war Teil der Mannschaft, die 2023 den Aufstieg in die 3. Liga feiern konnte. Insgesamt stand der ehemalige Juniorennationalspieler Deutschlands in 27 Pflichtspielen der Saison 2025/26 auf dem Platz und erzielte dabei sieben Tore sowie sechs Vorlagen. Allein in der Regionalliga Nord sammelte der beidfüßige Offensivspieler sechs Treffer und vier Assists.

Manuel Farrona Pulido. – Foto: Olaf Wegerich

Farrona Pulido überzeugte in seiner Zeit beim VfB immer wieder mit seiner technischen Qualität, seiner Kreativität und seiner Erfahrung. Der gebürtige Kaltenkirchener blickt auf eine lange Karriere im deutschen Profifußball zurück. Stationen beim Hamburger SV, Wacker Nordhausen, dem 1. FC Magdeburg, Fortuna Köln, dem VfL Osnabrück, Hansa Rostock und Preußen Münster prägten seinen Weg. Darüber hinaus gewann er in seiner Karriere unter anderem die Meisterschaft der 3. Liga, die Regionalliga Nord sowie mehrfach den Landespokal Schleswig-Holstein. Auch neben dem Platz war Farrona Pulido innerhalb der Mannschaft ein wichtiger Führungsspieler und Ansprechpartner. Mikail Polat

Auch Mikail Polat wird den VfB Lübeck nach der Saison verlassen. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2025 an die Lohmühle und brachte seine Qualitäten im Zentrum sowie in defensiveren Rollen ein. Mit seiner Flexibilität und Einsatzbereitschaft stellte er sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft. Ali Abu Alfa

Ali Abu Alfa gehörte in der Saison 2025/26 zum Regionalliga-Kader des VfB Lübeck und kam im Verlauf der Spielzeit mehrfach zum Einsatz. Dabei konnte der Offensivspieler unter anderem mit seinem späten Siegtreffer beim Heimerfolg gegen Hannover 96 II wichtige Akzente setzen. Fabrizio Fili

Fabrizio Fili verlässt den VfB Lübeck ebenfalls nach der Saison. Fili gehörte mehrfach zum Spieltagskader der Regionalliga-Mannschaft und brachte insbesondere mit seiner Dynamik und Schnelligkeit Impulse ins Spiel der Grün-Weißen. Gianluca Pelzer

Auch Gianluca Pelzer verabschiedet sich vom VfB Lübeck. Der Defensivspieler des Jahrgangs 2006 gehörte seit Januar 2026 zum Regionalligakader der Grün-Weißen und sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich. Rohin Shivani

Rohin Shivani verlässt die Grün-Weißen nach einer Saison, in der er mit seiner Kreativität und technischen Stärke immer wieder offensive Akzente setzte. Der Offensivspieler überzeugte insbesondere mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und mehreren wichtigen Torvorlagen. Julian Albrecht

Julian Albrecht wird die Grün-Weißen ebenfalls verlassen. Der Offensivspieler entwickelte sich im Laufe der Saison zu einer wichtigen Option und überzeugte mit Laufbereitschaft, Flexibilität und wichtigen Treffern.

Julian Albrecht wird sich dem FC Dornbreite Lübeck anschliessen. – Foto: Olaf Wegerich