Abschiede beim Landesliga-Meister und neuer sportlicher Leiter

Danke, Alu! Nach sechs Jahren beim FC Rottenburg verabschieden wir uns von Alioune Kane Diedhiou – einem echten FCR-Eigengewächs, der sportlich wie menschlich Spuren hinterlassen hat. Alu kam 2018 im Alter von 16 Jahren vom SSV Reutlingen zu uns. Als Leistungsträger in den Jugendmannschaften – damals schon unter der Leitung seines heutigen Cheftrainers Marc Mutschler – durchlief er eine beeindruckende Entwicklung: Über die zweite Mannschaft in der Kreisliga B ging es 2022 mit dem Aufstieg in die Kreisliga A weiter nach oben. Sein Weg führte ihn in die erste Mannschaft, mit der er 2024 schließlich große Erfolge feierte: Das Double! Und nur ein Jahr später folgte mit dem Durchmarsch in die Verbandsliga der nächste große Coup! Nach dem letzten Spiel bei den TSF Dornhan am Samstag verlässt uns Alu nun berufsbedingt in Richtung Schweiz. Ein schwerer Verlust für uns – aber wir sind stolz auf seinen Weg und freuen uns, wenn er uns mal wieder besucht. Danke, Alu, für deinen Einsatz, deine Tore, deine Leidenschaft – und einfach dafür, dass du einer von uns warst (und immer sein wirst)! Alles gute für die Zukunft!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Degerschlacht (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen im Team, Mario! Mit großer Freude dürfen wir Mario Mazar als neuen sportlichen Leiter beim SV Degerschlacht vorstellen! Mario wird in Zukunft viele organisatorische und sportliche Aufgaben übernehmen und so unseren Trainer- und Betreuerstab gezielt entlasten – ein wichtiger Schritt, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln und den Fokus noch stärker auf den Fußball zu richten. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner ruhigen Art bringt Mario alles mit, was es braucht, um den SVD langfristig zu stärken. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise und viele tolle Projekte! Schön, dass du da bist, Mario!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Weiter geht's: Und wir starten mit unserem Trainer- und Betreuerteam! Stefan Watzka: Unser "Mr. Wade" und Torspielerexperte Stefan bleibt unseren Goalies sowie dem gesamten Team auch in der kommenden Saison erhalten. Der FC schätzt nicht nur deine Künste als TS-Trainer, lieber Stefan – dein Einsatz, deine Energie und deine fußballerische Expertise sind in jeglicher Hinsicht ein absoluter Mehrwert. Wir sind froh, einen Typen wie dich auch nächste Saison bei uns zu haben. Haiko Eggert: Lieber Haiko – egal welche Worte man wählen würde, keines davon beschreibt, was du dem Verein gibst. Booster-Mania, fachliche Kompetenz, Teammanager, Organisator, Teamplayer – du bist unser Allrounder und nicht zu ersetzen. „Rühls Beste(r)“ bleibt an Bord – DANKE, dass du dem FC weiterhin die Treue hältst. Weitere Verlängerungen und Neuzugänge folgen in nächster Zeit - bleibt dran!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Weingarten (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vertragsverlängerungen in der Abwehr! Wir freuen uns, dass unsere Defensivreihe weiterhin zusammenhält! Lenz geht bereits in seine 3. Saison bei uns! Patrick und Mika hängen jeweils ein weiteres Jahr dran und starten in ihre 2. Saison beim SVW! Stabilität, Einsatz & Leidenschaft – wir sind stolz, dass ihr weiter für den SV Weingarten auflauft! „Drei Unterschriften, ein Herzschlag. Weiter geht‘s!“ -Patrick Dudacy

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++