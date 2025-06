Abschiede bei drei Vereinen in der Region

Unser Mittelfeldmotor Max Ganter schnürt am Samstag zum letzten Mal die Stiefel und beendet nach 343 Spielen seine aktive Laufbahn! Max, danke für deinen Einsatz und deine Treue über all die Jahre. Du bist beim TSV Deizisau jederzeit herzlich willkommen! Für deine weitere Zukunft, beruflich und privat alles Gute!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Weissach (Kreisliga B4 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke, Markus! Am vergangenen Sonntag, beim letzten Heimspiel der Saison, hieß es Abschied nehmen – zumindest ein bisschen. Unser Trainer Markus Scheu stand zum letzten Mal als Chef an der Seitenlinie des TSV Weissach. Mit unglaublicher Leidenschaft, Herzblut und einem riesigen Engagement hat Markus alles für unseren Verein gegeben. Ob bei Wind, Regen oder Sonnenschein – er war immer da, mit vollem Einsatz, klaren Ansagen und dem Herz am richtigen Fleck. Unter seiner Leitung ist nicht nur sportlich viel passiert – auch menschlich hat er das Team geprägt, gefordert, gefördert und zusammengehalten. Unzählige Trainingsstunden, Spielanalysen, emotionale Siege und auch bittere Niederlagen: Markus war immer mittendrin, nie nur dabei. Nun verabschiedet er sich als Trainer – aber zum Glück nicht vom TSV! Ab der kommenden Saison übernimmt er neue Aufgaben im Verein und bleibt uns damit weiterhin erhalten. Lieber Markus, wir danken dir von Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Energie, deine Geduld und all die Momente, die du uns geschenkt hast – auf und neben dem Platz. Es ist schön zu wissen, dass du bleibst – auch wenn du nun eine andere Rolle einnimmst.

+++

+++

TFC Köngen (Kreisliga B2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vielen Dank, Eren Can Mermer! Wir möchten uns herzlich bei dir für deinen Einsatz und deine großartige Leistung bei TFC Köngen bedanken. In den 8 Spielen hast du 7 Tore erzielt und 5 weitere vorbereitet – eine beeindruckende Bilanz. Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein Einsatz haben uns sehr beeindruckt, und wir sind dankbar, dich in unserem Team gehabt zu haben. Für deine Zukunft wünschen wir dir alles Gute, viel Erfolg und weiterhin viel Freude am Fußball. Wir hoffen, dass du deine Ziele erreichst und weiterhin so erfolgreich bleibst.

+++

+++

FSV Schwaigern (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach einer Pause gehen die Verlängerungen pünktlich zum Saisonende weiter. Unsere „Angel-Truppe“ läuft auch ein weiteres Jahr im Trikot mit der Raute auf der Brust auf. Mit Matthias Schweizer, Jan Eggensperger und Jan Schweizer haben 3 weitere Akteure verlängert. Vielen Dank für euere Treue und euren Einsatz auf und neben dem Platz! Auf ein weiteres Jahr mit der Raute auf der Brust!

+++

+++