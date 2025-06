Abschied zweier Vereinsikonen beim VfL Wahrenholz

Der Bezirksligist VfL Wahrenholz verabschiedete beim vergangenen Heimspiel gegen den SV Gifhorn zwei seiner langjährigen Leistungsträger. Lars Koch und Christopher Hartmann, im Verein und in der Region besser bekannt als „Kochi“ und „Hardy“, bestritten beim Heimspiel am Taterbusch ihre letzte Partie auf heimischem Platz.

Der Verein würdigte die beiden Fußballer in einem Instagram-Beitrag als „Vereinslegenden“, die den VfL Wahrenholz über viele Jahre hinweg sportlich und menschlich geprägt haben. Gemeinsam mit der Mannschaft durchliefen sie in ihrer aktiven Zeit zahlreiche Höhen und Tiefen – von der 1. Kreisklasse bis in die Landesliga. Neben mehreren erfolgreichen Turnierteilnahmen, darunter der Sportwoche Vorhop und dem Nordcup, hinterließen Koch und Hartmann auch abseits des Spielfeldes einen bleibenden Eindruck.

Mit dem Karriereende der beiden verliert der Verein nach über 15 gemeinsamen Jahren nicht nur zwei verdiente Spieler, sondern auch zwei wichtige Persönlichkeiten des Vereinslebens. Der VfL Wahrenholz bedankte sich herzlich und betonte, dass die Türen des Vereins für Hardy und Kochi immer offenstehen.