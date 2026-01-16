Abschied zweier Säulen: Klöpper und Benke verlassen Meppens U23

Fünf Jahre prägten Joe Klöpper und Daniel Benke die „Zwote“ des SV Meppen, sportlich wie menschlich. Nun endet dieses Kapitel: Beide wechseln zum Ligakonkurrenten nach Spelle.

Joe Klöpper und Daniel Benke trugen über Jahre das Trikot des SV Meppen. Klöpper durchlief die U19 des JLZ, Benke war bereits seit der U15 Teil des Vereins. Aufgrund starker Leistungen in der Jugend erhielten beide 2021 einen Profivertrag für den Drittligakader der ersten Mannschaft. Schon damals sammelten sie regelmäßige Einsätze in der U23, ehe sie ein Jahr später endgültig zur zweiten Mannschaft wechselten – mit gelegentlichen Berufungen in den Kader der Ersten.

Insgesamt standen Klöpper und Benke fünf Jahre für die „Zwote“ auf dem Platz. In dieser Zeit hatten sie maßgeblichen Anteil an den Doppelaufstiegen von der Bezirksliga bis in die Oberliga sowie an den anschließenden Klassenerhalten in der Oberliga.

In den vergangenen fünf Jahren entwickelten sich beide zu absoluten Führungsspielern und Leistungsträgern. Klöpper wurde nach dem ersten Oberliga-Jahr Kapitän der U23. Mit seiner Zweikampfstärke, seinem starken linken Fuß und seiner Schnelligkeit wuchs er zu einer stabilen Konstante und prägte die Mannschaft als Innenverteidiger.

Der Abschied von Daniel Benke wiegt sportlich mindestens ebenso schwer. Seine fußballerischen Fähigkeiten machten oft den Unterschied. Besonders seine Technik und sein starkes Eins-gegen-Eins stachen hervor. Nicht ohne Grund bezeichnete Erfolgs­trainer Tobi Bartels ihn einst als „den besten Spieler des Vereins“.

Neben ihren Qualitäten auf dem Platz verliert die U23 auch zwei wichtige Charaktere, die den Geist der Mannschaft mitgetragen und vorgelebt haben. Beide setzen ihre Laufbahn künftig beim Ligakonkurrenten in Spelle fort.