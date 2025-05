Abschied zweier Identifikationsfiguren beim TSV

Kreisliga C

Mit dem letzten Heimspiel der Saison endete beim TSV Frankenau eine Ära: Cheftrainer Lars Schütz und Co-Trainer Stephan Müller haben ihre letzten Spiele in offizieller Funktion an der Seitenlinie bestritten. Besonders emotional: Lars krönte seinen Abschied mit zwei Treffern und verabschiedete sich nach über 200 Spielen in beeindruckender Manier von Spielern, Fans und Wegbegleitern.