Abschied zum Saisonende: Ömer Alp verlässt Anagennisis Schorndorf

Ömer Alp übernahm die Mannschaft in einer sportlich herausfordernden Phase – geprägt von personellen Engpässen und einer schwierigen Kadersituation. In der Vorsaison 2023/2024 konnte der Verein erst in den letzten Spieltagen den Klassenerhalt sichern. Im Anschluss trat Ömer Alp sein Amt mit klarer Zielsetzung an: den sicheren Verbleib in der Liga und eine nachhaltige Entwicklung der Mannschaft.

Von Beginn an war klar, dass die Aufgabe alles andere als leicht werden würde. Neben dem schmalen Kader standen auch einige Abgänge wichtiger Leistungsträger bevor. Die Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt weitgehend unstrukturiert – ein Umbruch war unausweichlich.

Ein zentrales Anliegen des Trainers war es, die Trainingsbeteiligung zu steigern, Disziplin und Respekt zu fördern und vor allem den Spaß am Fußball zurückzubringen. Ömer Alp schaffte es, eine neue Dynamik zu entfachen und ein starkes Wir-Gefühl im Team zu etablieren.

Bereits Monate vor dem offiziellen Trainingsstart begann er mit der Kaderplanung. In zahlreichen Gesprächen gelang es ihm, talentierte und charakterstarke Spieler für das Projekt zu begeistern. Diese Strategie ging auf: Spieler wie Ahmet Alabas – mittlerweile Topscorer der Liga – und der spielintelligente Ahmet Eymen Kirlar entwickelten sich zu Schlüsselspielern und trugen maßgeblich zur sportlichen Stabilität bei.

Gleichzeitig setzte Ömer Alp auf erfahrene Führungspersönlichkeiten. Allen voran Gürsoy Gebes, der seit Jahren als zuverlässiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam agiert, sowie Kapitän Adem Sahin, der sowohl sportlich als auch menschlich als echtes Vorbild voranging.

Das gemeinsam gesteckte Ziel – der sichere Klassenerhalt – wurde nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen: Schon vor Saisonende zählt Anagennisis Schorndorf zu den Top 3 der Liga – ein historischer Erfolg für den Verein.

Ömer Alp zieht ein positives Fazit: „Ich bin stolz auf diese Mannschaft, die sich in kurzer Zeit zu einer geschlossenen Einheit entwickelt hat. Mein Dank gilt allen Spielern, die mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist diese besondere Saison möglich gemacht haben.“

Mit Blick auf die Zukunft erklärt er: „Ich freue mich auf neue Herausforderungen und wünsche Anagennisis Schorndorf weiterhin viel Erfolg. Mein besonderer Dank gilt dem Vorstand, den Verantwortlichen, allen Unterstützern – und natürlich der Mannschaft. Wir haben gemeinsam etwas aufgebaut, das bleibt.“