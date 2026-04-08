Abschied zum Saisonende - Neuer Verein steht fest!

– Foto: Marcel Junghanns

Der 25-jährige Defensivspieler, der sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe und echten Identifikationsfigur beim Traditionsverein entwickelt hat, wird den Steigerwald verlassen und sich zur kommenden Spielzeit dem Ligakonkurrenten FSV Zwickau anschließen.

Für den gebürtigen Zwickauer bedeutet der Wechsel allerdings auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Bereits in seiner Jugend trug Ben-Luca Moritz das Trikot des FSV Zwickau, ehe ihn sein Weg unter anderem nach Erfurt führte. Nun schließt sich der Kreis.

Männer-Debüt für Erfurt in der 3. Liga

Bereits in jungen Jahren führte ihn sein Weg über die Nachwuchsabteilungen des FSV Zwickau, Chemnitzer FC und des TSV 1860 München nach Erfurt. In der Thüringer Landeshauptstadt feierte er schon mit nur 18 Jahren sein Debüt in der 3. Liga – und das, obwohl er parallel noch für die A-Junioren auflief. Schon damals galt er als großes Versprechen für die Zukunft. Nach seiner ersten Zeit bei Rot-Weiß von 2017 bis 2019 zog es ihn für drei Jahre zum ZFC Meuselwitz, ehe er im Sommer 2022 an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Diese Rückkehr erwies sich als Glücksgriff: Moritz entwickelte sich in seiner zweiten Erfurter Phase schnell wieder zu einem absoluten Leistungsträger. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte der 1,98 Meter große Innenverteidiger 94 Regionalliga-Partien für den FC Rot-Weiß Erfurt und steuerte dabei sechs Treffer bei.