Abschied vor heimischer Kulisse

Das letzte Heimspiel der Saison steht für den SV Heiligenfelde unter besonderen Vorzeichen. Neben dem sportlichen Ziel eines positiven Abschlusses sollen auch mehrere Abschiede einen würdigen Rahmen erhalten.
Wenn der SV Heiligenfelde am Samstag den SV Germania Helstorf empfängt, geht es nicht nur um drei Punkte. Das letzte Heimspiel der Saison steht ganz im Zeichen des Abschieds und eines versöhnlichen Saisonabschlusses.
Trainer Pascal Witt blickt dem Spiel mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auf das kommende Spiel. Es ist unser letztes Heimspiel in dieser Konstellation. Einige Spieler werden den Verein verlassen und auch das Trainerteam wird nach der Saison neue Wege gehen. Dazu ist gutes Wetter angekündigt, sodass wir auf einen schönen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse hoffen.“
Sportlich wollen die Gastgeber an ein besonderes Erlebnis anknüpfen. „Im Hinspiel haben wir in Helstorf unseren ersten Saisonsieg gefeiert. Diesen Erfolg würden wir natürlich gerne wiederholen und die Heimspielsaison mit einem Sieg abschließen“, sagte Witt. Nach der deutlichen 1:8-Niederlage beim Tabellenführer VfR Evesen soll nun ein versöhnlicher Abschluss folgen.
Mit Helstorf wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste reisen nach ihrer 0:2-Niederlage bei SV Brigitta-Elwerath Steimbke als Tabellenzehnter nach Heiligenfelde und genießen in den Augen Witts großen Respekt. „Uns ist dabei vollkommen bewusst, dass mit Helstorf ein Gegner auf uns wartet, der über klare Strukturen verfügt. Sie sind ein hervorragender Aufsteiger, der überhaupt nicht wie ein Aufsteiger spielt.“
Besonders die defensive Stabilität der Gäste hebt der Heiligenfelder Trainer hervor: „Die Mannschaft zeichnet sich durch eine enorme defensive Stabilität aus und stellt, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine der besten Defensivreihen der Liga. Gleichzeitig haben sie auch offensiv immer wieder gute Ideen und viel Qualität im Mittelfeld.“
Witt findet darüber hinaus anerkennende Worte für den Gegner: „Dazu spielen sie körperbetont, aber fair. Es ist einfach ein sehr unangenehmer Gegner, gegen den man spielen muss. Deshalb kann ich der Mannschaft und dem Trainerteam aus Helstorf nur ein großes Kompliment machen. Diese Mischung aus Fairness, körperlicher Präsenz, defensiver Stabilität und offensiver Gefahr ist bemerkenswert.“
Trotz aller Wertschätzung bleibt das Ziel klar definiert. „Nichtsdestotrotz wollen wir unser Heimspiel gewinnen. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen. Außerdem möchten wir den Spielern, die den Verein verlassen, einen würdigen Abschied nach ihrer Zeit in Heiligenfelde bereiten. Das ist ein zusätzlicher Ansporn für uns, die Heimspielsaison mit einem positiven Ergebnis zu beenden.“