Abschied vor heimischer Kulisse SV Heiligenfelde bestreitet gegen SV Germania Helstorf sein letztes Heimspiel der Saison – für einige Spieler und das Trainerteam endet eine Ära von red · Heute, 12:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Das letzte Heimspiel der Saison steht für den SV Heiligenfelde unter besonderen Vorzeichen. Neben dem sportlichen Ziel eines positiven Abschlusses sollen auch mehrere Abschiede einen würdigen Rahmen erhalten.

Wenn der SV Heiligenfelde am Samstag den SV Germania Helstorf empfängt, geht es nicht nur um drei Punkte. Das letzte Heimspiel der Saison steht ganz im Zeichen des Abschieds und eines versöhnlichen Saisonabschlusses. Trainer Pascal Witt blickt dem Spiel mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auf das kommende Spiel. Es ist unser letztes Heimspiel in dieser Konstellation. Einige Spieler werden den Verein verlassen und auch das Trainerteam wird nach der Saison neue Wege gehen. Dazu ist gutes Wetter angekündigt, sodass wir auf einen schönen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse hoffen.“

Sportlich wollen die Gastgeber an ein besonderes Erlebnis anknüpfen. „Im Hinspiel haben wir in Helstorf unseren ersten Saisonsieg gefeiert. Diesen Erfolg würden wir natürlich gerne wiederholen und die Heimspielsaison mit einem Sieg abschließen“, sagte Witt. Nach der deutlichen 1:8-Niederlage beim Tabellenführer VfR Evesen soll nun ein versöhnlicher Abschluss folgen. Mit Helstorf wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste reisen nach ihrer 0:2-Niederlage bei SV Brigitta-Elwerath Steimbke als Tabellenzehnter nach Heiligenfelde und genießen in den Augen Witts großen Respekt. „Uns ist dabei vollkommen bewusst, dass mit Helstorf ein Gegner auf uns wartet, der über klare Strukturen verfügt. Sie sind ein hervorragender Aufsteiger, der überhaupt nicht wie ein Aufsteiger spielt.“