Abschied von zwei Aufstiegshelden

Nach vier gemeinsamen Jahren gehen Kapitän Julius Düker und Offensivspieler Marko Ilic neue Wege. Beide prägten eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte entscheidend mit.
Der TSV Havelse muss sich im Sommer von zwei langjährigen Leistungsträgern verabschieden. Kapitän Julius Düker und Offensivspieler Marko Ilic werden den Verein nach jeweils vier Jahren verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen. Mit ihrem Einsatz auf und neben dem Platz hatten beide großen Anteil am Wiederaufstieg in die 3. Liga und hinterlassen bleibende Spuren in der Vereinsgeschichte.
Julius Düker kehrte 2021 nach Havelse zurück und entwickelte sich schnell zu einer der prägenden Persönlichkeiten des Teams. In den vergangenen beiden Spielzeiten führte der Angreifer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und überzeugte dabei nicht nur mit seinen sportlichen Leistungen, sondern auch als Führungsspieler.
Besonders in Erinnerung bleibt sein Kopfballtreffer zum 1:0 im Relegations-Rückspiel gegen Lokomotive Leipzig – ein Tor, das den Grundstein für die Rückkehr des TSV in die 3. Liga legte. Insgesamt absolvierte Düker seit seinem Debüt im Juli 2021 131 Pflichtspiele, erzielte 26 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor.
Künftig läuft der 32-Jährige für die zweite Mannschaft des SC Freiburg auf.
Auch Marko Ilic verlässt den TSV Havelse nach vier erfolgreichen Jahren. Seit seinem Debüt im Sommer 2022 gehörte der Offensivspieler zu den auffälligsten Akteuren der Mannschaft. Mit seiner Dynamik, seinen Dribblings und seiner Abschlussstärke stellte er gegnerische Defensivreihen regelmäßig vor große Probleme.
In der Regionalliga-Meistersaison 2024/25 avancierte Ilic mit 32 Scorerpunkten zum erfolgreichsten Offensivspieler aller Regionalligen und hatte damit entscheidenden Anteil am Wiederaufstieg. Unvergessen bleibt zudem sein Traumtor zum 1:0 im Relegations-Hinspiel gegen Lokomotive Leipzig, mit dem er den Grundstein für den späteren Aufstieg legte.
Für den TSV Havelse bestritt Ilic 123 Pflichtspiele, erzielte 32 Tore und steuerte 25 Assists bei. Seine sportliche Laufbahn setzt der Offensivspieler künftig beim australischen Erstligisten Brisbane Roar fort.
Mit Julius Düker und Marko Ilic verabschiedet der TSV Havelse zwei Akteure, die den Verein über Jahre entscheidend mitgeprägt haben. Beide waren zentrale Figuren des Wiederaufstiegs und sorgten mit wichtigen Toren in den Relegationsspielen gegen Lokomotive Leipzig für Momente, die den Havelser Fans noch lange in Erinnerung bleiben werden. Nun beginnt für beide ein neues Kapitel – während der TSV zwei prägende Gesichter seiner jüngsten Erfolgsgeschichte ziehen lassen muss.