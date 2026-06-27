Abschied von zwei Aufstiegshelden Düker und Ilic verlassen den TSV Havelse von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Nach vier gemeinsamen Jahren gehen Kapitän Julius Düker und Offensivspieler Marko Ilic neue Wege. Beide prägten eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte entscheidend mit.

Der TSV Havelse muss sich im Sommer von zwei langjährigen Leistungsträgern verabschieden. Kapitän Julius Düker und Offensivspieler Marko Ilic werden den Verein nach jeweils vier Jahren verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen. Mit ihrem Einsatz auf und neben dem Platz hatten beide großen Anteil am Wiederaufstieg in die 3. Liga und hinterlassen bleibende Spuren in der Vereinsgeschichte. Düker führte die Mannschaft als Kapitän an Julius Düker kehrte 2021 nach Havelse zurück und entwickelte sich schnell zu einer der prägenden Persönlichkeiten des Teams. In den vergangenen beiden Spielzeiten führte der Angreifer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und überzeugte dabei nicht nur mit seinen sportlichen Leistungen, sondern auch als Führungsspieler.

Besonders in Erinnerung bleibt sein Kopfballtreffer zum 1:0 im Relegations-Rückspiel gegen Lokomotive Leipzig – ein Tor, das den Grundstein für die Rückkehr des TSV in die 3. Liga legte. Insgesamt absolvierte Düker seit seinem Debüt im Juli 2021 131 Pflichtspiele, erzielte 26 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor. Künftig läuft der 32-Jährige für die zweite Mannschaft des SC Freiburg auf.