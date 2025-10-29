Abschied von unserem Trainer – Dank und Respekt für seinen Einsatz!

Alex war nur kurze Zeit bei uns, hat in dieser Phase aber deutliche Spuren hinterlassen – und zwar im positiven Sinne.

Die SpVgg Moosbach und Trainer Alexander Pecher gehen ab sofort getrennte Wege. Diese Entscheidung ist uns keinesfalls leichtgefallen und wurde ausschließlich aufgrund der sportlichen Situation getroffen. Wir befinden uns aktuell im Tabellenkeller und konnten trotz guter Leistungen in vielen Spielphasen die nötigen Punkte nicht einfahren. Um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben, sehen wir uns leider zu diesem Schritt gezwungen.

Er hat es verstanden, jungen Spielern eine Perspektive zu geben und sie mutig in die Mannschaft einzubauen. Sein Ziel war es, unseren Fußball mutiger, ballorientierter und spielerisch stärker zu machen – und dieser Weg war klar zu erkennen. Die Entwicklung im Spielaufbau, die zahlreichen herausgespielten Torchancen und die positive Spielkultur tragen seine Handschrift.

Einen Trainer, der mit voller Überzeugung, Leidenschaft und täglichem Engagement gearbeitet hat. Einen Fachmann, der die Mannschaft erreicht und hinter sich vereint hat. Die Mannschaft stand zu jeder Zeit geschlossen hinter ihm – und wir als Verein ebenfalls. Umso schmerzhafter ist es, dass wir trotz guter Leistungen und großem Einsatz nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen konnten.

Das letzte Spiel zeigte symbolisch den Verlauf der vergangenen Wochen:

Die Mannschaft war taktisch hervorragend eingestellt und ging nach einem schön herausgespielten Treffer mit 1:0 in Führung. Mehrere klare Chancen blieben ungenutzt, und kurz vor der Halbzeit fiel das 1:1. Auch nach der Pause blieb unsere Mannschaft tonangebend, doch die fehlende Chancenverwertung und die Kaltschnäuzigkeit des Gegners führten zur Wende. Diese Situationen spiegeln wider, dass unser Problem nicht in der Spielidee oder im Engagement lag, sondern allein in der fehlenden Effizienz vor dem Tor.

Wir möchten unserem Trainer aufrichtig danken – für seine Arbeit, seinen Glauben an die Mannschaft, seinen unermüdlichen Einsatz und seinen respektvollen Umgang mit Spielern, Verantwortlichen und Fans. Er hinterlässt einen Verein, der sportlich zwar in einer schwierigen Situation ist, aber menschlich und strukturell gestärkt wurde.

Die SpVgg Moosbach wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste. Er wird bei uns immer willkommen sein – als Trainer, als Sportsmann und vor allem als Mensch.

Vielen Dank, Alex 🙏