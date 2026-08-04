Abschied von prägenden Gesichtern: "Nur schwer zu ersetzen"

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Der Dessauer SV 97 hat die Vorbereitung auf die neue Landesklasse-Saison längst gestartet. Einige prägende Gesichter der vergangenen Spielzeit und der vergangenen Jahre sind an den Kienfichten allerdings nicht mehr dabei.

Nach einem Jahrzehnt im Dress des DSV 97 hat Marcel Merkel seine Laufbahn beendet. Der 36-Jährige sei "über viele Jahre einer der prägenden Spieler unseres Vereins" gewesen, adelt der ebenfalls verabschiedete Co-Trainer Robert Kegler. Zum Spielerprofil:

Noch länger als Merkel trug Sebastian von Klöden das Trikot der Dessauer. Im August 2014 war der heute 37-Jährige zum ersten Mal für den DSV in der Kreisoberliga aufgelaufen. "Sebastian war immer ein Spieler, auf den man sich verlassen konnte. Egal ob in der Defensive oder mit seiner Torgefahr bei Standards – er hat in entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen und der Mannschaft viele wichtige Impulse gegeben", lobt Kegler. "Gleichzeitig war er mit seiner ruhigen und positiven Art ein wichtiger Bestandteil des Teams. Sein Einsatz für den Verein verdient höchsten Respekt." Zum Spielerprofil:

"Was ihn ausgezeichnet hat, war nicht nur seine enorme Qualität am Ball, sondern auch seine Leidenschaft und sein unbedingter Wille, Verantwortung zu übernehmen", betont Kegler. Als Kapitän sei Merkel vorangegangen und für viele Mitspieler ein Vorbild gewesen: "Spieler mit seiner Erfahrung, seinem Fußballverständnis und seiner Identifikation mit dem Dessauer SV 97 sind nur schwer zu ersetzen."

>> Sebastian von Klöden

Vor fünf Jahren war Erik Malende vom SV Grün-Weiß Wörlitz zum Landesklasse-Vertreter gewechselt. "Erik war nie der Lauteste auf dem Platz, aber einer, der mit harter Arbeit und großem Einsatz überzeugt hat", attestiert Kegler. "Solche Spieler sind für jede Mannschaft enorm wichtig, weil sie sich immer in den Dienst des Teams stellen. Seine Verlässlichkeit und sein Kampfgeist haben ihn ausgezeichnet." Zum Spielerprofil:

>> Erik Malende

Dagegen war Tim Walzer erst im vergangenen Sommer zum DSV 97 gekommen - und zum Fußball. "Viele haben anfangs geschmunzelt, als plötzlich ein Volleyballer bei uns auf dem Fußballplatz stand", erinnert sich Kegler. Doch habe der 31-Jährigen "allen gezeigt, dass Einsatz, Athletik und Teamgeist oft wichtiger sind als der klassische Karriereweg." Die weiten Einwürfe des 1,90-Meter-Hünen seien "fast schon eine eigene Standardsituation" gewesen "und werden uns definitiv fehlen", so Kegler. Zum Spielerprofil:

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Kreispokal-Triumph in der ersten Saison als Trainerteam

Auch das bisherige Trainerteam aus Konstantin Risse und Robert Kegler wird künftig nicht mehr in der Verantwortung stehen. Beide hatten die Mannschaft gemeinsam im Sommer 2024 übernommen und holten mit dem Dessauer SV 97 gleich in ihrer ersten Saison den Kreispokal. "Es waren für Konsti und mich zwei tolle Jahre an der Seitenlinie, in denen die Jungs viele Highlightspiele abgeliefert haben", blickt Kegler gerne zurück. Zugleich richtet der 43-Jährige das Wort an Torwarttrainer Karsten Schmidt und die gute Seele der Mannschaft, Mario Fuchs: "Unser Dank gilt Karsten und ,Fuxe', die im Grunde aus dem Trainerteam nicht mehr wegzudenken sind." Zu den FuPa-Profilen:

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Die Verantwortung für die Landesklasse-Elf hat im Sommer Dirk Bizuga (zuvor FSV Barleben II) übernommen übernommen. Mit Tim Stenke steht ihm der bisherige Coach der DSV-Reserve an der Seite. "Unseren Nachfolgern wünschen wir alles Gute", betont Kegler, der - wie alle anderen Verabschiedeten - dem Dessauer SV 97 weiterhin eng verbunden bleibt. Zu den FuPa-Profilen:

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>> Tim Stenke