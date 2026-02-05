Abschied von Pascal Mitros – 1. FC Bramsche darf sich freuen

– Foto: Newroz

Der SV Newroz Hildesheim verzeichnet im aktuellen Transferfenster insgesamt sieben Abgänge. Während es sich bei sechs Spielern um kurze Engagements handelte, sticht ein Wechsel besonders hervor: Pascal Mitros verlässt den Verein und schließt sich dem 1. FCR 09 Bramsche an.

Der Wechsel erfolgt nicht aus sportlichen Gründen, sondern im Zusammenhang mit dem Beginn seines Studiums. Mitros gehörte zur Aufstiegsmannschaft, die den Sprung in die Landesliga schaffte, und war über einen längeren Zeitraum fester Bestandteil des Teams. Er galt als zuverlässiger Spieler und als wichtige Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft.

Besonders in Erinnerung bleibt sein Einsatz beim EVI-Cup 2025, als er kurzfristig als Feldspieler aushalf und mit dazu beitrug, dass der SV Newroz Hildesheim das Finale erreichte.