Abschied von Herbert Eder beim SVE-Test

Abschied von Herbert Eder

Das Testspiel am Sonntag wird nicht nur eine sportliche Generalprobe vor dem Ligastart, es wird auch ein ganz besonderer Moment des Innehaltens und Erinnerns: Gemeinsam möchten wir uns im Waldstadion von Herbert Eder verabschieden und ihm die letzte Ehre erweisen.

Am Donnerstag haben sich bereits zahlreiche Weggefährten bei seiner bewegenden Trauerfeier in Homburg von ihm verabschiedet. Nun möchten wir als FC 08 Homburg ihm auch an dem Ort gedenken, der für ihn stets mehr war als nur ein Stadion – seinem zweiten Zuhause: dem Homburger Waldstadion.

Zu Ehren von Herbert Eder wird unsere Mannschaft am Sonntag in speziellen Gedenktrikots auflaufen. Vor dem Anpfiff werden wir in einer gemeinsamen Schweigeminute innehalten – in stillem Gedenken an einen Mann, der unseren FCH mit Herz, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz begleitet hat.

In der Stadionklause wird zudem ein Kondolenzbuch ausliegen. Wir laden alle FCH-Fans, Freunde und Weggefährten herzlich ein, ihre Erinnerungen, Gedanken und letzten Grüße dort festzuhalten. Ab der kommenden Woche wird das Kondolenzbuch auch auf unserer Geschäftsstelle ausliegen – für alle, die am Sonntag nicht dabei sein können.

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Mitglieder der FCH-Familie am Sonntag den Weg ins Waldstadion finden – um gemeinsam von Herbert Eder Abschied zu nehmen und ihm mit unserer Anwesenheit und unseren Gedanken die Ehre zu erweisen, die er so sehr verdient hat.

Ruhe in Frieden, Herbert – du wirst immer ein Teil unseres Vereins bleiben.