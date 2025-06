Abschied von der Nummer Eins

Der bald 37-jährige Torhüter kam im Jahr 2018 in die Osterburgstadt und hat seither viele sportliche Höhen und Tiefen durchlebt. Zu Beginn seiner Zeit in Weida ging es oft um den Klassenerhalt, ehe die Corona-Pandemie den Spielbetrieb ausbremste. Danach folgte eine Phase des sportlichen Aufschwungs, in der Christoph Haase maßgeblich zum Erfolg des Vereins beitrug. Die Thüringenmeisterschaft im Jahr 2022 markierte dabei den Höhepunkt, ebenso wie die denkwürdigen Pokalduelle gegen den FC Carl Zeiss Jena oder das Halbfinale gegen den ZFC Meuselwitz im vergangenen Jahr. Doch egal, wie die sportliche Situation war, konnten sich die Weidaer immer auf Christoph Haase verlassen. Seine Konstanz, seine Ruhe und seine Präsenz auf dem Platz haben ihn zu einer festen Größe gemacht. Seine Zuverlässigkeit wurde im gesamten Verein hoch geschätzt.

Beinahe hätten sich die Wege zwischen Christoph Haase und dem FC Thüringen Weida bereits im vergangenen Sommer getrennt, doch der Verein konnte ihn noch einmal zu einer Verlängerung bewegen. In diesem Jahr ist die Situation anders. Der Torhüter hätte gerne weitergespielt, doch nach intensiven Gesprächen und gemeinsamer Analyse hat sich die Vereinsführung in enger Abstimmung mit dem Trainerteam dazu entschieden, im Zuge eines geplanten Umbruchs einen neuen Weg zu gehen. Im Mittelpunkt steht dabei eine behutsame Verjüngung des Kaders. Christoph Haase zeigt sich enttäuscht über diese Entscheidung: „Ich habe bis heute immer alles für den Verein gegeben, war stets zur Stelle und habe selbst nach der Geburt meiner Tochter kein einziges Spiel gefehlt. Gerne hätte ich noch ein oder zwei Jahre drangehängt. Ich kann die Beweggründe aus Sicht des Vereins nachvollziehen, aber die Entscheidung kurz vor dem Saisonende kam für mich überraschend und hat mich natürlich getroffen. Angesichts der gemeinsamen Fahrten von Jena nach Weida hätte ich mir insbesondere vom Trainer eine ehrlichere Einschätzung zur künftigen Ausrichtung gewünscht.“