Abschied von der Jahnhalle, ein Stück Ulmer Fußballkultur verschwindet

Nach Jahrzehnten voller Begegnungen, Gespräche und gemeinsamer Stunden am Rande des Fußballs hatte die Jahnhalle in Ulm an einem Heimspieltag des SSV Ulm 1846 Fußball zum letzten Mal ihre Türen geöffnet. Für viele Fans, Spieler und Verantwortliche bedeutet das Aus nicht nur den Abschied von einer Gaststätte, sondern den Verlust eines Stücks Vereins- und Stadtgeschichte.

„Das ist ein sehr schwerer Tag für uns, weil das unser letzte Tag ist, den wir noch auf haben. Aber es ist auch wunderschön, weil der Laden voll ist. Unsere Fans sind alle da, um mit uns am letzten Tag noch Abschied zu nehmen von unserer geliebten Jahnhalle“, sagte Pächterin Zina Seibold-Bajusic. Über acht Jahre lang führte sie die Gastronomie mit großem Engagement und prägte damit einen Ort, an dem Generationen von Ulmer Fans zusammenkamen.

Für die Zukunft hat Seibold-Bajusic klare Vorstellungen: „Ich wünsche mir nochmal so ein Lokal oder eine Sportgaststätte zu haben, wo es auch so ein tolles Publikum gibt, uns immer besucht und gut drauf ist.“

Ihre schönsten Erinnerungen seien eng mit den Gästen verbunden: „Wir haben ein ganz tolles Publikum und ganz viele Stammgäste. Manche kommen einmal die Woche, andere kommen jeden Tag. Nach dem Sport sind viele Stammtische da, um ein Bierchen zu trinken. Wir haben viele Feste gefeiert. Die schönsten Erinnerungen sind einfach jeden Tag hier zu sein, mit diesen Leuten zusammen. Ganz bestimmt werde ich schon mal ins Stadion gehen, aber nicht regelmässig. Ich möchte meine Fans auch mal im Stadion sehen."

Stimmen der Fans

Auch bei den Anhängern des SSV war die Wehmut greifbar. Zwei Fans aus Dellmensingen betonten, dass für sie „ein Stück Tradition verschwindet“. Vor allem mochten sie die besondere Atmosphäre: Gemeinsam tranken sie ein letztes Bier, unterhielten sich mit anderen Fans über König Fußball und erinnerten sich an die vielen Momente, die sie in der Jahnhalle verbracht hatten. Genau diese Geselligkeit hat diese Gaststätte ausgemacht.

Dass im Neubau des Beurer-Sportparks keine Gastronomie vorgesehen ist, stößt bei vielen auf Bedauern.

Erinnerungen der Ulmer Spieler

Auch die Spieler der Spatzen blickten mit Wehmut auf den letzten Tag zurück. Dennis Chessa, selbst aus der Region, machte deutlich, welche Rolle die Jahnhalle für ihn spielte: „Ja, völlig verrückt. Ich habe da heute tatsächlich oft darüber nachgedacht, weil wir hier direkt vor der Jahnhalle mit unseren Autos parken. Ich habe da früher mit Mannschaftskollegen, mit den U-Teams oft gegessen. Nach den Turnieren, nach den Spielen waren wir dort einfach noch mit den Eltern, habe viel Zeit dort verbracht. Schon krass, dass es jetzt vorbei ist und was Neues kommt. Deswegen schon auch ein bisschen ein weinendes Auge, muss ich sagen.“



Der verletzte Kapitän Jo Reichert schrieb folgendes auf Instagram: "CIA0 Jahnhalle du Legende... Danke für die unzähligen Erinnerungen".

Dank des Vereins

Der Verein würdigte die Arbeit von Pächterin Seibold-Bajusic ausdrücklich. Vereinspräsident Willy Götz erklärte: „Seit über acht Jahren führte Pächterin Zina Seibold-Bajusic die Gastronomie mit großem Engagement und hat so eine geschätzte Anlaufstelle für Mitglieder, Stammtische und Familienfeiern geschaffen.“ Der Verein sei dankbar „für die hervorragende Zusammenarbeit, den persönlichen Einsatz und die stets vertrauensvolle Partnerschaft“.

Götz wies zugleich darauf hin, dass den Gästen auch künftig Anlaufstellen zur Verfügung stünden: „Alle bisherigen Gäste sind herzlich eingeladen, künftig die beiden verbleibenden Vereinsgaststätten ‚ulmerufer‘ und ‚Nonno Franco‘ zu besuchen. Besonders an Heimspieltagen des SSV Ulm 1846 Fußball e.V. wird das ‚ulmerufer‘ sein Angebot erweitern und eine umfangreichere Versorgung vorhalten.“

Der Beurer-Sportpark ersetzt die altehrwürdige Halle

Die Schließung steht im Zusammenhang mit dem Neubau des Beurer-Sportparks, der nach jahrelanger Planung nun umgesetzt wird. In einer Mitteilung betonte der SSV Ulm: „Wie bereits mehrfach berichtet wird der Neubau ‚Beurer-Sportpark‘ nach Jahren der Planung nun Realität. Die altehrwürdige Jahnhalle weicht – 75 Jahre nach ihrem Wiederaufbau – dem zukunftsträchtigen Projekt.“ Der Sportbetrieb sei bereits seit September eingestellt, im November folge die Stilllegung und technische Außerbetriebnahme, bevor Ende des Monats die Abrissarbeiten beginnen. Das Baugrundstück werde bis an die Stadionstraße und den angrenzenden Radweg reichen.

Ein letztes Fest vor dem Abriss

Ein würdiger Abschied soll den endgültigen Abriss begleiten. Am 8. November 2025 lädt der Verein zur „Sporthallen-Abschiedsparty“ ein. Mit Musik auf verschiedenen Dancefloors, einer Versteigerung und vielen Gästen soll die Jahnhalle ein letztes Mal zum Ort gemeinsamer Erinnerungen werden.