Abschied von der FCM-Reserve: Torhüter wechselt zum Aufsteiger

Gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf stand Felix Güldner (r.) das einzige Mal in der Regionalliga zwischen den Pfosten. – Foto: Kerstin Kellner

Erst im Frühjahr 2025 hatte der 1. FC Magdeburg den Vertrag mit Torwarttalent Felix Güldner verlängert. "Er bringt alles mit, um nicht nur eine wichtige Rolle im Trainingskader zu spielen, sondern somit auch perspektivisch das Torwartteam zu verstärken", sagte Petrik Sander - damals noch gleichberechtigter Cheftrainer der U23 - zur Unterschrift. Vor einigen Tagen allerdings trennten sich die Wege. Nun steht auch der neue Verein des Schlussmannes fest.

Güldner schließt sich dem Regionalliga-Neuling RSV Eintracht an. Dies gab der Aufsteiger aus der Oberliga Süd auf seinen Kanälen bekannt. "Schön, dass du jetzt Teil der Eintracht bist", schrieben die Stahnsdorfer zur Vorstellung des 20-Jährigen. Zum Spielerprofil:

Im Sommer 2021 war der Keeper aus dem Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt zum 1. FC Magdeburg gewechselt. Zunächst hütete Güldner für die U17- und die U19-Vertretung des FCM in der DFB-Nachwuchsliga den Kasten, in der Saison 2024/25 rückte er fest in den Trainingskader der U23 auf. Sein Debüt für die Herren feierte der Torhüter schon einige Monate zuvor - im April 2024 gegen den VfL Halle 96.

Kaderplatz auf der Torhüterposition beim FCM II schon neu besetzt

Die Position zwischen den Pfosten musste der 20-Jährige in den vergangenen beiden Jahren allerdings zumeist Robert Kampa oder Noah Kruth überlassen. Den einzigen Einsatz in der vergangenen Regionalliga-Saison verbuchte Güldner im Mai beim 2:0-Erfolg über den FC Hertha 03 Zehlendorf. Nun schließt sich der Keeper dem RSV Eintracht an und erhofft sich im Torwartduell mit Linus Löffler und Lennox Gritzke mehr Einsatzchancen.