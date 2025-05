Abschied von David Hummel

Der FC 08 Homburg muss sich im Sommer von Stürmer David Hummel verabschieden. Der 23-Jährige verlässt die Grün-Weißen nach Saisonende auf eigenen Wunsch.

„David hat uns seine Entscheidung mitgeteilt, den FCH nach Saisonende zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Es ist schmerzhaft, im zweiten Jahr in Folge seinen besten Torjäger zu verlieren, aber wir müssen Davids Entscheidung respektieren. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz.

David Hummel, der in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, kam im Sommer 2022 von der SG Sonnenhof Großaspach zu den Homburgern. Seither absolvierte der Stürmer 103 Pflichtspiele für den FCH und steuerte dabei 33 Tore und 10 Vorlagen bei. Vor allem in der laufenden Saison lief es für den 23-Jährigen persönlich besonders rund. So ist er aktuell mit 15 erzielten Toren in 29 Ligaspielen nicht nur bester Torschütze des FCH, sondern auch im ligaweiten Torschützen-Ranking weit vorne mit dabei.

Der FC 08 Homburg bedankt sich bei David Hummel für seinen Einsatz und die schönen gemeinsam erlebten Momente und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute!