Abschied von Achim Lewandowsky – Aufnahme in den Kreis der SVP-Legende

Der emotionale Höhepunkt des Abends war die Verabschiedung von Achim Lewandowsky. Der scheidende Cheftrainer war 2018 als Spieler zum SVP gekommen, übernahm 2020 das Amt des Spielertrainers und formte in sechs Jahren eine Mannschaft, die sich nach dem Wiederaufstieg vor zwei Jahren eindrucksvoll in der Kreisklasse etablierte und in dieser Saison bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielte. „Anfang dieser Saison, als es nicht richtig lief, hast du die richtigen Weichen gestellt und seit dem 7. Spieltag kein Spiel mehr verloren. Wir können als Verein stolz auf die letzten sechs Jahre zurückblicken und sind gespannt, was wir mit der Mannschaft erreichen können, die du geformt hast und uns hinterlässt“, betonte die Vereinsführung.

Neben den sportlichen Verdiensten wurde auch Lewandowskys Einsatz für das Vereinsleben hervorgehoben: Mannschaftsevents und neue Traditionen wie das Entenessen haben das Miteinander nachhaltig geprägt und dem SVP zu Strahlkraft in der Region verholfen. Mit der Hoffnung, dass er dem Verein als Fan und vielleicht in künftiger Funktion verbunden bleibt, wurde Achim Lewandowsky offiziell in den Kreis der SVP-Legenden aufgenommen.

Als Ehrung überreichte die Mannschaft ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot, eine Foto-Collage sowie ein detailgetreues 3D-CAD-Modell aus Metall, das Lewandowsky als Spieler zeigt. Der Verein bedankte sich zudem mit einem Essensgutschein für ihn und seine Frau Jenny. Für einen rührenden Moment sorgte der neue Chef-Trainer Arjon Kryeziu, der Achims Sohn Paul ein original Spielertrikot schenkte – ein symbolträchtiger Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft des SV Puttenhausen.