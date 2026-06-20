Abschied vom Seele: Remo Merke verlässt den FSV 63 Luckenwalde

Der personelle Wandel für die neue Saison nimmt konkrete Formen an. Remo Merke wird in der neuen Spielserie nicht mehr für den Verein auflaufen. Der Defensivspieler hat sich entschlossen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen, und wird zum F.C. Hertha 03 Zehlendorf wechseln. Für die Anhänger und den Klub ist dieser Schritt ein schmerzhafter Verlust, da der Akteur eine verlässliche Größe im Team darstellte.

Der sportliche Rückblick auf die Zeit in Brandenburg

Die Station im „Seele“ war für den Fußballer ein erfolgreiches Kapitel. Er kam zur Saison 2024/25 vom FC St. Pauli II nach Luckenwalde und etablierte sich schnell. Insgesamt lief er 57-mal für den FSV auf und warf in diesen Begegnungen stets alles für den Erfolg in die Waagschale. Über die genauen Wechselmodalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine jedoch Stillschweigen.

Neustart auf dem Rasen unter neuer Führung

Trotz der Wehmut über den Abgang muss der Blick nach vorne gerichtet werden, da die Vorbereitung auf die neue Spielzeit bereits läuft. Am morgigen Sonntag, den 21. Juni 2026, wartet auf die Mannschaft die erste echte Bewährungsprobe. Es ist das mit Spannung erwartete erste Testspiel unter dem neuen Trainers Patrick Weiser, der seine Philosophie erstmals unter Wettkampfbedingungen vermitteln möchte.

Der erste Formtest beim Kreisklassen-Vertreter

Die Auswärtsaufgabe führt das Team zu einem Verein in der Region. Der FSV reist für den morgigen Vergleich um 13 Uhr zum Petkuser SV, der in der 1. Kreisklasse Staffel B Dahme/Fläming beheimatet ist. Die Partie wird für den neu formierten Kader der Luckenwalder wichtig sein, um wichtige Spielpraxis zu sammeln und den Rhythmus für die Aufgaben in der Liga zu finden.