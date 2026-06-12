Abschied vom „Seele“: Ole Schiebold verlässt Regionalligisten

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Der FSV 63 Luckenwalde vermeldet für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost einen Abgang. Nach einer verletzungsbedingt komplett verpassten Spielzeit zieht es Ole Schiebold zu einem neuen Klub, Germania Halberstadt in der NOFV-Oberliga Süd.

Die Zeit von Ole Schiebold beim FSV 63 Luckenwalde endet nach nur einer Saison. Vor genau einem Jahr war Ole Schiebold vom Chemnitzer FC ins „Seele“ gewechselt. Nach einer sehr guten Vorbereitung, in der sich Ole Schiebold in einer starken Verfassung präsentierte und der Startelf sehr nahestand, folgte kurz vor dem Ligastart eine schwere Verletzung. Diese Hiobsbotschaft zwang Ole Schiebold dazu, für die gesamte restliche Spielzeit komplett auszusetzen.

Der unermüdliche Kampf um das Comeback

Trotz dieses gesundheitlichen Rückschlags arbeitete Ole Schiebold über die gesamte Saison hinweg intensiv an seiner Rückkehr und blieb emotional sowie physisch eng an der Mannschaft dran. Da junge Akteure jedoch zwingend Spielzeit benötigen, ist der nun vollzogene Schritt zu einem ambitionierten Oberligisten folgerichtet.

Stimmen zum Abschied in der Pressemitteilung des Vereins

In der Pressemitteilung des Vereins äußerte sich Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel mit großer Wertschätzung über den scheidenden Akteur: „Vorneweg ist Ole ein großartiger Mensch. Er spielte eine richtig gute Vorbereitung und stand der Startelf sehr nahe, bevor die Hiobsbotschaft einer langen Verletzung folgte. Über die gesamte Saison arbeitete er an seinem Comeback und war eng an der Mannschaft dran. Junge Spieler benötigen Spielzeit, das predigen wir und daher gilt es auch danach zu handeln. Für Ole ist der Schritt zu einem ambitionierten Oberligisten absolut folgerichtet. Wir werden seine Entwicklung genau verfolgen.“