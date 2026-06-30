Abschied vom Kunstschützen: Grimaldo wechselt von Bayer 04 zu Atlético

– Foto: Eibner-Pressefoto / Kohring

„Wir haben gemeinsam mit Alejandro Grimaldo die atemberaubendste Zeit von Bayer 04 erlebt, und er war dabei unstrittig ein wichtiger Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolges“, sagt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Sein Spielstil war prägend für unsere Werkself, seine Freistöße waren ikonisch – dafür gilt ihm unser Dank. Wir verabschieden Grima jetzt mit den besten Wünschen für seine kommende Zeit in ‚La Liga‘.“

Der 30 Jahre alte Linksfuß kam 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zum rheinischen Bundesligisten. Nun verlässt er Leverkusen, nicht ohne auf das Besondere des zurückliegenden Karriereabschnitts in Deutschland hinzuweisen: „Was wir hier in Leverkusen geschafft haben, hat Fußballfans in ganz Europa berührt. Die ungeschlagene Meisterschaft 2024, den Pokalsieg im selben Jahr und zusätzlich das Erreichen des Europa-League-Finals werde ich niemals vergessen“, sagt Grimaldo, der derzeit in Nordamerika mit der spanischen „Selección“ um den Weltmeistertitel kämpft. „Bayer 04 und seine Fans haben bis in diesen Sommer hinein mein Leben bereichert, ich bin sehr dankbar für alles, was dieser Klub mir gegeben hat. Jetzt aber erfülle ich mir meinen Lebenstraum, mit einem absoluten Spitzenteam erstmals auch in meiner Heimat um Pokale und Titel zu spielen. Adiós, Bayer 04 – wir sehen uns wieder!“