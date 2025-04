Abschied vom Kindheitsverein: SVH-Trainer Roman Langer hört auf

Spieler, Co-Trainer, Trainer: Roman Langer und der SV Heimstetten, das ist eine lange gemeinsame Geschichte. Eine, die demnächst zu Ende geht.

Heimstetten – Der SV Heimstetten muss sich für die kommende Saison in der Bayernliga Süd einen neuen Trainer suchen. Wie der Club kurz vor dem Spiel gegen Kirchanschöring bekannt gegeben hat, legt Chefcoach Roman Langer sein Amt nach dieser Spielzeit nieder.

„Nach vielen Überlegungen, Gesprächen und mit schwerem Herzen habe ich die Entscheidung getroffen, im Sommer als Trainer der ersten Mannschaft aufzuhören“, bestätigt der 35-Jährige. „Ich habe gemerkt, dass eine Veränderung für mich und auch für die Mannschaft der richtige Schritt ist.“ Inwiefern er bei einem anderem Club als Trainer weitermachen wird, lässt Langer offen. Ebenso ist noch unklar, wer ihm als Coach in Heimstetten folgen wird. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.

„Heimstetten ist mein Kindheitsverein“, betont der scheidende Trainer. „Ich hatte hier eine sehr intensive, spannende und gute Zeit.“ Als Spieler kehrte Langer 2010 zum SVH zurück und stieg mit dem Club in die Regionalliga auf. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er fünf Jahre lang Co-Trainer bei den Frauen des FC Bayern München, ehe er 2019 wieder nach Heimstetten kam – zunächst als Assistent von Christoph Schmitt. Nach dem Abstieg in die Bayernliga übernahm Langer 2023 das Amt des Cheftrainers und holte prompt die Vizemeisterschaft. Diese Saison rutschte der SVH zunächst in den Abstiegskampf, aus dem er sich dank einer starken Rückrunde jedoch inzwischen verabschiedet hat.