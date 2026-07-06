Abschied vom Halleschen FC: Flügelspieler wechselt in die Türkei

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Schon seit längerer Zeit hatte der Abschied von Serhan Polat vom Halleschen FC im Raum gestanden. Seit Montag ist es offiziell, dass der Flügelspieler in der kommenden Saison nicht mehr für den Regionalligisten auflaufen wird.

Der 25-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum türkischen Drittligisten 1461 Trabzon Spor Kulübü und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2029. In Deutschland habe Polat mit starken Leistungen, Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht, schrieb der Club zur Vorstellung des Neuzugangs. Zum Spielerprofil:

"Serhat stand schon seit einiger Zeit auf unserer Beobachtungsliste. Unser Präsident Celil Hekimoğlu, Vorstandsmitglied Kadir Kantekin und Cheftrainer Olcay Şahan haben ihn persönlich in Deutschland beobachtet. Er ist ein Spieler mit großer Qualität und wird unserer Mannschaft sicherlich weiterhelfen", erklärte Trabzon-Generalsekretär Mehmet Alemdağ zur Vertragsunterschrift.

Im Winter 2025 war Polat vom FC Hertha 03 Zehlendorf zum Halleschen FC gewechselt. In 36 Regionalliga-Einsätzen für die Saalestädter gelangen ihm sieben Treffer. Allerdings wurde der Offensivspieler immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Nun sucht Serhat Polat sein Glück in der Türkei.