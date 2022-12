Abschied vom FSV Hessen Wetzlar mit drei Punkten? Teaser RL Frauen: +++ Die Regionalliga-Fußballerinnen aus der Domstadt wollen im Heimspiel gegen den SV Alberweiler ihren guten Lauf fortsetzen. Eine Akteurin läuft dabei letztmals im FSV-Trikot auf +++

WETZLAR - Für den in der Vorsaison noch gegen den Abstieg aus der Regionalliga Süd kämpfenden FSV Hessen Wetzlar gilt es am Sonntag um 14 Uhr, das Fußball-Jahr 2022 mit einem "guten Gefühl" abzuschießen. Die Entwicklung von der Relegation hin zu einem Top-Team in der dritthöchsten deutschen Spielklasse wird bei einem Blick auf die Tabelle, in der die Domstädterin aktuell Platz vier einnehmen deutlich.