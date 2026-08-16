Abschied vom 1. FC Magdeburg: Angreifer wechselt nach Dänemark

– Foto: Axel Kammerer

Mit hohen Erwartungen war Alexander Ahl-Holmström im Winter der Saison 2024/25 zum 1. FC Magdeburg gewechselt. Der Durchbruch ist dem Angreifer an der Elbe allerdings nicht gelungen. Nach insgesamt 26 Zweitliga-Einsätzen und zwei Treffern wurde der Schwede am Sonntag verabschiedet.

Ahl-Holmström geht künftig für den dänischen Erstligisten Odense Boldklub auf Torejagd, wie beide Vereine verkündeten. Über die Transfermodalitäten hätten die Clubs Stillschweigen vereinbart. Zum Spielerprofil:

"In seiner Zeit beim Club hat sich Alex mit großem Einsatz in unsere Mannschaft eingebracht und sich dabei als absoluter Teamplayer präsentiert. Auch in einer für ihn nicht immer einfachen Zeit hat er nie den Kopf in den Sand gesteckt, sondern sich immer wieder zurückgekämpft", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel: "Das spricht für seinen Charakter und seine Mentalität."

Als Ahl-Holmström mit dem Wechselwunsch auf den Verein zugegangen sei, "sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Schritt nach Dänemark für ihn und seine weitere Karriere die richtige Entscheidung ist", erklärt Jaekel: "Wir sind ihm für seinen Einsatz in unseren Farben dankbar und wünschen ihm für sein neues Kapitel alles Gute und viel Erfolg."