Abschied verkündet: Warum Wilke Wacker verlässt...

Während der Traditionsverein aus Nordthüringen noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Thüringenliga steckt, ist bereits klar: Der aktuelle Cheftrainer wird den Verein nach Saisonende verlassen und sich einer neuen Herausforderung widmen.
Diese wartet bei der SG Werratal, die Wilke zur Spielzeit 2026/2027 als neuen Cheftrainer vorgestellt hat. Der Wechsel wurde am Montag offiziell verkündet – und kommt auch dort in einer Phase, in der die sportliche Zukunft noch ungewiss ist. Die SG steckt aktuell ebenfalls im Abstiegskampf der Bezirksliga Staffel 4 Braunschweig, sodass noch offen ist, ob Wilke künftig ein Bezirksliga- oder gar ein Kreisligateam übernehmen wird.
Wilke äußerte sich zum Abschied gegenüber FuPa Thüringen. Die Frage, ob eine solche Mitteilung mitten im Abstiegskampf die Mannschaft eher hemmt als motiviert, beantwortet der Trainer mit einem Augenzwinkern – und einer klaren Haltung „Das kann ich klar verneinen. Da hat meine rote Karte vom vergangenen Wochenende vermutlich eher einen Einfluss (lacht).“
Viel entscheidender sei die Entwicklung, die das Team unter seiner Leitung genommen habe: „Wir können darauf zurückblicken, seit meiner Übernahme aus 2 Punkten 23 gemacht zu haben. Allein das ist schon Motivation genug, unsere gemeinsame Aufgabe zu Ende zu bringen und den Klassenerhalt für Wacker sicherzustellen.“ Wilke betont dabei die offene Kommunikation innerhalb des Vereins und mit der Mannschaft. Sein Abschied sei keinesfalls als negatives Signal zu verstehen: „Es ist keine Entscheidung gegen meine Mannschaft oder den Verein, sondern ein Abwägen der Machbarkeit.“
Tatsächlich liegen die Gründe für den Abschied weniger im Sportlichen als vielmehr in der persönlichen Belastungssituation. Ursprünglich war Wilke zu Saisonbeginn lediglich als U19-Trainer mit einem Einjahresvertrag gestartet. Die spätere Übernahme der ersten Mannschaft brachte jedoch einen deutlich höheren zeitlichen Aufwand mit sich. „Ich habe leider feststellen müssen, dass der Umfang, gerade dann in der ersten Mannschaft, um ein Vielfaches höher ist und perspektivisch noch mehr werden würde.“
In intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen sei schließlich die Entscheidung gereift, den Vertrag nicht zu verlängern: „Wenn ich eine Aufgabe übernehme, gehe ich diese zu 100 Prozent an. Wenn ich Zweifel daran habe, diesen zeitlichen Umfang nicht stemmen zu können, sage ich ab.“
Trotz der feststehenden Trennung bleibt der Fokus in Nordhausen klar: der Ligaverbleib. Die bisherigen Ergebnisse unter Wilke zeigen, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist – und genau daran soll in den verbleibenden Spielen angeknüpft werden. Ob die frühzeitige Bekanntgabe seines Abschieds letztlich Einfluss auf die sportliche Entwicklung nimmt, wird sich erst noch zeigen. Die Aussagen des Trainers und die bisherige Punktausbeute sprechen jedoch dafür, dass im Gegenteil eine klare Rollenverteilung und Transparenz innerhalb des Teams für Stabilität sorgen könnten. Fest steht: Stefan Wilke will seine Zeit beim FSV Wacker 90 Nordhausen mit einem Erfolg beenden – dem Klassenerhalt. Und genau darauf richtet sich aktuell die gesamte Energie im Südharz.
Bei der SG Werratal sehen die Verantwortlichen in Wilke genau den richtigen Mann für einen Neuanfang - so der O-Ton der Vereinsmeldung. Der Verein setzt bewusst auf externe Impulse und hebt insbesondere seine klare Spielidee, seine strukturierte Arbeitsweise sowie seine Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler hervor. Mit seiner B-Plus-Trainerlizenz bringe er zudem die nötige fachliche Qualifikation mit.