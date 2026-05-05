Abschied verkündet: Warum Wilke Wacker verlässt... Die Mitteilung vom Abschied von Stefan Wilke beim FSV Wacker 90 Nordhausen nach der Saison kommt zu einem heiklen Zeitpunkt – sportlich wie emotional. von André Hofmann · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Da lang? Der Weg von Stefan Wilke bei Wacker Nordhausen endet am Saisonende... – Foto: © Sebastian Harbke

Während der Traditionsverein aus Nordthüringen noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Thüringenliga steckt, ist bereits klar: Der aktuelle Cheftrainer wird den Verein nach Saisonende verlassen und sich einer neuen Herausforderung widmen.

Diese wartet bei der SG Werratal, die Wilke zur Spielzeit 2026/2027 als neuen Cheftrainer vorgestellt hat. Der Wechsel wurde am Montag offiziell verkündet – und kommt auch dort in einer Phase, in der die sportliche Zukunft noch ungewiss ist. Die SG steckt aktuell ebenfalls im Abstiegskampf der Bezirksliga Staffel 4 Braunschweig, sodass noch offen ist, ob Wilke künftig ein Bezirksliga- oder gar ein Kreisligateam übernehmen wird. Offene Kommunikation statt Unruhe Wilke äußerte sich zum Abschied gegenüber FuPa Thüringen. Die Frage, ob eine solche Mitteilung mitten im Abstiegskampf die Mannschaft eher hemmt als motiviert, beantwortet der Trainer mit einem Augenzwinkern – und einer klaren Haltung „Das kann ich klar verneinen. Da hat meine rote Karte vom vergangenen Wochenende vermutlich eher einen Einfluss (lacht).“

Viel entscheidender sei die Entwicklung, die das Team unter seiner Leitung genommen habe: „Wir können darauf zurückblicken, seit meiner Übernahme aus 2 Punkten 23 gemacht zu haben. Allein das ist schon Motivation genug, unsere gemeinsame Aufgabe zu Ende zu bringen und den Klassenerhalt für Wacker sicherzustellen.“ Wilke betont dabei die offene Kommunikation innerhalb des Vereins und mit der Mannschaft. Sein Abschied sei keinesfalls als negatives Signal zu verstehen: „Es ist keine Entscheidung gegen meine Mannschaft oder den Verein, sondern ein Abwägen der Machbarkeit.“ Gründe liegen in der Belastung Tatsächlich liegen die Gründe für den Abschied weniger im Sportlichen als vielmehr in der persönlichen Belastungssituation. Ursprünglich war Wilke zu Saisonbeginn lediglich als U19-Trainer mit einem Einjahresvertrag gestartet. Die spätere Übernahme der ersten Mannschaft brachte jedoch einen deutlich höheren zeitlichen Aufwand mit sich. „Ich habe leider feststellen müssen, dass der Umfang, gerade dann in der ersten Mannschaft, um ein Vielfaches höher ist und perspektivisch noch mehr werden würde.“