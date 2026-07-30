Abschied unter Tränen – Anzing-Parsdorf verabschiedet Vereins-Legende Peter Rauch Große Verdienste für den Klub von Wolfgang Herfort · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser

Dankeschön: Peter Rauch (li.) wurde von FCAP-Chef Konrad Rauch mit einem Präsentkorb verabschiedet. – Foto: Herfort

FC Anzing-Parsdorf würdigt Verdienste von Peter Rauch.

„Es war eine brutal geile Zeit.“ Und eine lange dazu. Kein Wunder, dass Peter Rauch mit den Tränen zu kämpfen hatte, als er offiziell im Rahmen der Jahreshauptversammlung des FC Anzing-Parsdorf verabschiedet wurde. „Ich hab‘ gewusst, dass das einmal kommt, trotzdem fällt es mir schwer“, sagte der 30-Jährige, der wie kaum ein anderer den Parsdorfer (und in jüngster Zeit auch den Anzinger) Fußball geprägt hat. Als Kapitän, Vorstandsmitglied, Pressewart, Abteilungsleiter und nicht zuletzt als stets engagierter Spieler. Mit Frau und Baby wird er nun in Königsdorf (Kreis Tölz) seine Zelte aufschlagen und beim örtlichen TSV die Stiefel in der C-Klasse schnüren.

Mit Peter Rauch geht ein Stück Parsdorfer Identität, auch wenn er betont: „Ich habe hier viele Freunde und noch meine Familie. Ich bleibe dem Verein nach so langer Zeit natürlich erhalten und werde da sein, so oft es geht.“ Mehr als einmal wird er demnächst wohl in Erinnerungen schwelgen, auch wenn es für ihn nicht den einen herausragenden Moment in den FCP-Jahrzehnten gab: „Alles hat seinen Charme gehabt“, sagt Peter Rauch: „Die Zeit, als ich unbeschwert nur als Spieler unterwegs war, bis zu den Erfahrungen mit dem FCAP, als wir uns mit 25 Leuten in der Ersten einen Konkurrenzkampf geliefert haben.“ Mit einem Präsentkorb würdigte der amtierende FCAP-Abteilungsleiter Konrad Rauch das Parsdorfer Urgestein für „alles, was du für den Fußball hier gemacht hast. Dich gehen zu lassen, fällt schwer.“